Disney+餅畫太大？分析師：迪士尼的挑戰正要開始

迪士尼因大幅調升旗下串流平台 Disney + 訂閱用戶預測，上周五股價大漲逾 13%，但市場分析師認為，迪士尼調高預期卻未上修服務業務獲利目標，且未說明成長細節，未來要實現超高預期將非常艱鉅。

迪士尼 (DIS-US) 於投資者大會中表示，預估到 2024 會計年度時，旗下串流媒體用戶將大幅增加，其中 Disney+ 預估有 2.3 億至 2.6 億訂閱用戶，且每年要在 Disney+ 推出 100 部以上的作品，包含漫威與星際大戰系列、皮克斯動畫，以及真人版迪士尼電影等新作。

BMO 的市場分析師 Daniel Salmon 週一 (14 日) 發布報告表示：「隨著疫苗開始分配與接種，迪士尼原先有望成為經濟重啟受惠股，不過經過迪士尼上周投資者大會釋出大量消息後，我們傾向觀望，主因在於迪士尼對串流平台的超高目標，意味著艱困挑戰現在才要開始。」

Salmon 表示，相對於迪士尼，他更看好 Netflix (NFLX-US)、谷歌 (GOOGL-US) 以及亞馬遜 (AMZN-US)，他表示：「迪士尼對 Disney+ 預測明顯遠超出市場預期，還聲稱將推出令人難以置信的大量新內容，但卻未對此透露更多細節。」

Salmon 還質疑迪士尼旗下的 ESPN 串流平台的表現，他表示迪士尼僅在投資者大會提高 ESPN + 串流媒體的訂閱用戶目標，但未對體育直播節目和串流提供看法與展望。

Cowen 分析師 Doug Creutz 也認為儘管迪士尼大幅提高 2024 財年 Disney+ 訂閱用戶預測，卻並未調高服務業務獲利的目標，目前無法釐清迪士尼要如何改善獲利能力的長期前景。

Bernstein 分析師 Todd Juenger 則認為，迪士尼對 Disney + 的用戶目標可能包括印度 8500 萬的 Hotstar 用戶，而這些用戶支付相對較低的訂閱費用，且 Hotstar 只能在印度的板球球季期間時才可使用。

Juenger 表示，據迪士尼訂閱用戶預測中間值來計算， Disney+ 的核心用戶約 1.6 億人，高於市場估計的 1.5 億人，不過，他認為實際上數字可能沒迪士尼預估的那麼瘋狂。

Juenger 表示，迪士尼未來股價走勢將與 Hotstar 的價值、市場對於內容授權的重視程度，以及串流媒體網路分銷有高度相關。