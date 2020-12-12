糟糕12月！紐約關閉室內餐館 新冠死亡數料天天超越911

新冠疫苗即將派發之際，美國新冠死亡數天天惡化，週五 (11 日) 紐約宣佈室內餐廳停止營運，紐約州長庫莫警告，將會看到一個糟糕的十二月。

美國迄今累計超過 1,563 萬，至少 292,382 死亡，華盛頓大學衛生指標與評估研究所 (IHME) 預估，明年 4 月 1 日美國死亡人數將達到 50.2 萬人。

美國疾病控制與預防中心 (CDC) 主任 Robert Redfield 週四向美國外交關係協會 (Council on Foreign Relations) 表示，可能在未來 60 至 90 天內，新冠單日死亡人數將增至 3000 人，超過 911 或珍珠港事件。

2001 年 9 月 11 日恐怖攻擊中，紐約、賓州和華盛頓特區有 2977 人喪生。1941 年 12 月，日本襲擊珍珠港讓美國捲入第二次世界大戰，2,403 名美國人喪生。

根據紐約州接觸者追蹤數據顯示，近 74% 病例來自家庭和社群聚會，餐館和酒吧約佔新病例的 1.43%，而健身房則不到 1%。

紐約州長庫莫表示，約州餐館下周一開始必須關閉室內用餐區，但可提供外賣，因為自今年春季以來，紐約單日新增病例首度超過 1 萬人，新冠住院率持續飆升。

紐約州長庫莫宣布，下周一起紐約關閉室內餐館。 (圖片：AFP)

庫莫警告，大家將會看到一個糟糕的 12 月，一個糟糕的月份，看到疫情問題有多嚴重。在疫苗廣泛接種前，新冠疫情是不會結束的，從今天到明年 6 月，這會是漫長的 6 個月。

美國食品和藥物管理局 (FDA) 週五以前所未有的速度批准了輝瑞疫苗，庫莫稱，紐約預計本週日或週一將配有 17 萬劑輝瑞 (PFE-US) 新冠疫苗，庫莫預計在 12 月 21 日當週將有 34.6 萬劑 Moderna (MRNA-US) 新冠疫苗。

庫莫稱，疫苗即將到來，我們已經準備好進行管理了。

美國公衛專家福奇提醒，美國人至少在 2021 年夏季之前，才可能恢復正常生活。