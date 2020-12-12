FCC下令美國電信商更換「華為所有設備」

週四 (10 日) 美國聯邦通信委員會 (FCC) 以 5 比 0 壓倒性投票結果，通過排除華為和中興通訊的設備清單。週五 (11 日) FCC 立即下令要求，接受補助的美國電信運營商 / 企業移除所有華為相關設備和技術服務。

FCC 主席 Ajit Pai 發表最新聲明提到，總結一下主要觀點，華為與中國軍方、情報機構，以及中國政府有著於憑有據的長期密切關係。

Ajit Pai 稱，華為企業、各管理層面乃至創始人都受中國廣泛的情報法律的約束，強制華為與中國情報單位提供援助、合作並禁止披露這種援助。

Ajit Pai 進一步提到，對華為的擔憂不僅僅是假設，獨立實體中發現華為設備存在大量安全性漏洞，並發現其安全性不如其他公司，這或許是有意為之。

FCC 沒有公布任何具體的電信運營商，但藉由總額達 83 億美元規模的通用服務基金補助電信運營商無疑將會被列入，而較小規模的服務提供商也將強制性移除華為設備。

根據《安全可信通信網路法》將提供約 16 億美元的補償計劃，補償提供規模較小的提供商因拆除和更換華為設備所產生的費用。

華為對 FCC 決定表示，這令人失望，認為這是美國政府的越權行為。這種過度擴張將使美國公民在疫情期間、服務不足的農村地區處於危險之中，但此時可靠的溝通至關重要。