本週操盤筆記：Fed 12月會議、部分科創股納核心指數、主要經濟體PMI

本週國際財經大事包括聯準會 (Fed) 12 月利率會議、部分陸股科創板股票納核心指數、主要經濟體公布 Markit 製造業 PMI 等，其中，市場最為關注白宮疫苗會議以及歐洲央行 12 月利率會議。

本週操盤筆記 (1214-1218)

1.Fed 12 月利率會議：

台北時間週四 (17 日) 凌晨 3 時，Fed 將公布 12 月利率決議，市場預期，Fed 將維持基準利率在現行的 0-0.25% 利率走廊不變，並維持現行 QE 購債政策不變。

市場經濟學家並預期，Fed 將可能繼續呼籲白宮與國會盡速通過新一輪財政刺激，因新財政刺激談判仍未有結果，而目前川普政府前一輪的財政刺激效益，已開始見到顯著轉弱。

2. 部分科創板股票納核心指數：

部分科創板股票將納入上證 180、滬深 300 等指數，根據權重及指數 ETF 資金規模估算，預計下週科創板將可望獲得人民幣 10 億元左右的被動增量資金。

根據中證指數有限公司發佈的調整名單顯示，調入滬深 300 指數樣本的科創板公司有 4 家，分別是瀾起科技、中國通號、中微公司和傳音控股；而納入上證 180 指數樣本的科創板公司有 1 家，為中微公司。

3. 主要經濟體公布 Markit 製造業 PMI：

下週包括美國、歐元區、德國、英國、日本等主要經濟體，皆將公布 12 月 Markit 製造業 PMI，市場尤其關注美國製造業 PMI 變化。

由於川普政府前一輪財政刺激效益減弱，再加上近期美國新冠疫情持續嚴峻，市場經濟學家關注，這可能將令美國 12 月製造業 PMI 出現小幅轉弱。

據《路透社》數據統計，美國上週已連續 4 日每日新冠確診病例超過 20 萬人，上週三 (9 日) 死亡數更是創下 3253 人的新高紀錄。

4. 日本、英國、印尼、南非央行利率會議：

日本、英國、印尼、南非等央行，也在本週與 Fed 相同召開 12 月利率會議。

市場預期，日、英、印尼、南非都將維持現行的低利率政策不變，以應對新冠疫情帶來的經濟衝擊。