拜登：上任百日施打1億劑疫苗 佛奇估2021下半年疫情獲控制  

美國總統當選人拜登周二 (8 日) 表示，就職 100 天內將施打 1 億劑 COVID-19 疫苗，並呼籲國會提供更多資金，以控制日益嚴峻的疫情。美國國家過敏與傳染病研究所 (NIAID) 所長佛奇 (Anthony Fauci) 預估，假如有夠多美國民眾施打疫苗，疫情可望在 2021 年下半年獲得控制。

拜登表示，讓大多數美國人接種疫苗是要價不斐的挑戰，希望國會能撥款，以克服美國史上最嚴峻而且代價高昂的執行面挑戰，「我們需要國會完成正在進行中的跨黨派協商，否則美國民眾可能要等上好幾個月，才能施打疫苗。」

拜登也再次宣布，上任 100 內將要求全民戴口罩，在疫苗普及前爭取時間、減緩疫情，他並承諾會優先開放學校。

拜登周二介紹抗疫團隊成員，包括由留任 NIAID 所長的佛奇擔任拜登政府的 COVID-19 首席醫療顧問。

佛奇周二透過視訊會議表示，上任百日內施打 1 億劑疫苗等「是大膽但可以實現的」防疫措施。

佛奇預估，等到疫苗可以廣泛普及，明年春季有疫苗足以供大多數美國人接種，疫情可望在 2021 年下半年獲得控制。屆時員工可以重返辦公室，餐廳、運動賽事和電影院都可以正常運作。

佛奇預測，到明年 3 月底到 4 月初，美國將可取得所有足以供美國民眾施打的疫苗。

但他警告，如何說服民眾接種疫苗是一大挑戰，如果要讓美國實現「群體免疫」，需要全國 75% 以上民眾施打疫苗，而且戴口罩、保持社交距離等配套措施也不能缺席。等到情勢更明朗，防疫措施可以放寬一些。

輝瑞 / BioNTech 疫苗最快本周有望在美國推出。美國食品藥物管理局 (FDA) 周二表示，輝瑞疫苗的安全性和有效性，已經符合申請緊急使用授權 (EUA) 的標準。