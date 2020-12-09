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別再拖！IMF力促美國會通過新冠疫情紓困案 毋須擔憂通膨

別再拖！IMF力促美國會通過新冠疫情紓困案 毋須擔憂通膨（圖片：AFP）
別再拖！IMF力促美國會通過新冠疫情紓困案 毋須擔憂通膨（圖片：AFP）

國際貨幣基金組織 (IMF) 敦促美國國會儘速通過新冠病毒疫情紓困方案，並稱此事已「刻不容緩」。

IMF 首席經濟學家 Gita Gopinath 週二在《華爾街日報》舉辦的執行長峰會上表示，「我們將熱烈歡迎此刺激方案。」

目前美國國會正在討論一項 9080 億美元的刺激計劃，該計畫獲有眾議院議長佩洛西 (Nancy Pelosi) 和一些參議院共和黨議員的支持，其規模遠比參議院多數黨領袖 (Mitch McConnell) 所支持的更有目標性的 5000 億美元計畫還大。國會領袖仍在努力達成臨時措施，以趕上政府在 12 月 11 日後仍有資金運作。

美國新當選的拜登總統也支持規模較大的 9080 億美元方案。

Gopinath 力促國會迅速採取行動，以擺脫新冠疫情導致的經濟放緩，包括擴大補充失業救濟金以及向州和地方政府提供援助。

她表示，有針對性的刺激措施和計劃，例如在最初《Cares Act》內的薪酬保護計畫 (PPP)，在防止經濟進一步放緩上發揮了至關重要的功用，且「我們還沒有走出困境，這些措施可能相較快速地再次提供，我們仍在危機中，但終點已經看得到了。」

Gopinath 預計 2021 年將出現「K 形」復甦，即廣泛經濟活動將回彈，但復甦將不均衡的分散：高技能、高薪工人預期會比低技能、低薪產業的工人更快速復甦，而發達國家和較貧窮的新興經濟體之間也會出現類似的分歧。

「2021 年的挑戰是 K 型復甦，這分佈需要花更長的時間才能解決。」她說。

她補充，第三季全球經濟數據將優於預期，但因為歐美新增確診人數增加，第四季數據可能會較預期疲弱。

但通膨似乎還不夠高，不足以擔保當局緊縮財務或貨幣政策。包括 Fed 在內，各國央行將樂見通膨上升，因為有關通脹預期的數據中沒有任何一項表明物價將大幅上升。「截至目前，我不擔心通膨失控。」Gopinath 說。

世銀總裁 David Malpass 表示，2020 年的全球經濟產出也稍微比半年前預期狀況好。發展中國家的表現比 6 個月前的預期糟糕，但中國加速復甦，造福鄰國，這使 2020 年全球 GDP 的負值下降一些。

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