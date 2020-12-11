【富蘭克林】財報空窗期，資金派對熱

受資金行情、加上年底集團作帳行情帶動下，週五台股加權指數開低走高，終場收紅 12.20 點或 + 0.09%，收 14,261.69 點，成交量 3,180.33 億 (台幣)，周線連六紅。(資料來源：證交所，12/11)。富蘭克林華美投信認為，受到資金行情火熱與半導體業績訂單亮眼表現推升，外資持續回補，大盤指數持續向上墊高，後市表現不看淡。

富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸認為，全球低利率環境，各國政府仍採寬鬆貨幣政策，維持低利率環境下，台股仍擁有較佳的股息殖利率 (約 3.7~4.0%)，吸引國際資金流入，再者第一季為財報公布空窗期，加上外資歸隊，有利台股大盤指數持續向上整理墊高。

郭修伸表示，台灣擁有完整半導體供應鏈，並且半導體、IC 晶片等上游開始漲價，第一季的營收與毛利率皆可望較今年同期成長。半導體產業相關股票所佔指數權重高，加上低基期之新冠疫情受害族群可望補漲輪動，因此，預期第一季台股指數有機會再創新高。

操作策略上，郭修伸認為，根據券商資料統計，2021 年台股科技類股與傳統產業，預估獲利年增率分別有 20.9% 與 21.5%，並預期 2021 年第一季科技股獲利將會持續成長，主要看好半導體、雲端、矽晶圓、EMS、面板、功率元件與工業電腦等產業。

總結以上，富蘭克林華美投信認為，12 月隨著疫情升溫與疫苗利多，漲多個股賣壓湧現，造成台股可能出現震盪修正，但 1 月有外資回籠、2 月有紅包行情，建議操作方式仍以科技為主，搭配傳產與部分受疫情影響落後補漲之循環股，也提醒留意漲多風險，或可利用定期定額方式，中長期投資台股科技型基金。

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