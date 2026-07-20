鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-07-20 20:28

全球科技股近期進入「去槓桿」震盪期，引發亞股連帶受災，台股上週經歷歷史級的劇烈回檔，資金輪動節奏劇烈改變。今（20) 日台股加權指數呈現極度震盪狀態，盤中一度震盪高低點落差大，一度試圖挑戰 43000 點大關，終場下跌 221.57 點，收在 42449.70 點，勉力守住 42000 點心理防線。法人強調，面對這種結構性弱勢整理，並非多頭格局的終結，而是從「快牛」轉向「慢牛」的必要洗禮。

全球科技股上週（7/13~7/17）出現明顯修正，直接拖累台股同步震盪。台股加權指數在沉重賣壓下，上週單週大跌 5.77%，反映市場風險偏好快速降溫。7 月 20 日台股持續受前週賣壓餘波影響，呈現震盪整理走勢，盤中高低點震盪劇烈。

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法人分析近期市場修正原因，主要受三大因素夾擊：首先是全球科技股面臨估值過高的調整壓力，資金撤出 AI 與半導體高位階族群，引發市場多殺多連鎖效應；其次，AI 模型進展進度傳出雜音，打擊投資人對科技長線需求的信心；最後，地緣政治風險升溫，美伊局勢緊張加劇市場避險情緒，導致外資大舉匯出，台北外匯市場亦隨之波動。

聯博投信副總經理林炳魁分析指出，上週市場呈現明顯的產業輪動現象，電子股成為修正重心。其中，半導體類股指數下跌 6.75%，電子零組件類股下跌 11.28%，電腦及週邊設備類股跌幅達 6.18%，顯示市場正針對前期漲幅較大的科技族群進行獲利了結，尤其 AI 相關概念股賣壓相對沉重。

林炳魁說明，面對近期市場波動，投資團隊已適度調節部分評價較高的半導體設備、IC 設計及 AI 伺服器相關族群。與此同時，資金開始轉向具備現金流支撐、獲利穩健及評價相對合理的產業，以降低投資組合波動。在這種市場轉向的過程中，部分金融類股與高股息個股展現出較佳的抗震能力，反映出資金在波動升溫環境下，轉向具收益與防禦特性之產業的需求。

聯博投信在投資建議上，依舊看好兩大核心領域： 首先是「半導體產業」，市場對 AI 晶片、先進製程及先進封裝的需求前景仍抱持高度信心，且持續看好 AI 應用擴散、高階顯示技術及高附加價值晶片的需求成長。

其次是「金融保險類股」，在市場波動升溫的環境下，金融保險類股兼具收益與防禦特性，不僅能受惠於市場對高股息的需求，也符合資金轉向穩定獲利企業的邏輯。