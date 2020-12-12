高收益債甩高違約率陰霾 後市看漲

高收益債今年初受疫情影響，高收益債違約率飆升，投信認為，包括零售、能源等高收益債違約率大幅降低，因此儘管目前疫苗研發與疫情嚴峻多空拉鋸，但只要景氣復甦方向不變，高收益債仍具一定吸引力。

富蘭克林華美投信表示，由於債券價格迅速反映信用風險變化預期，高收債市在違約率觸頂前，已展開修復行情；根據過去經驗，高收益債在違約率觸頂前後皆有表現空間，無論前 3 個月，或是後 3、6 個月，甚至後一年有接近 9%~19% 指數表現空間。

富蘭克林華美投信分析，儘管今年第四季受疫情復燃影響，歐美再度限縮非必要經濟活動，然而隨疫苗施打與藥物逐漸普及，2021 年預期仍將迎來復甦春燕，2021 年全球基本面持續修復，景氣回溫，加上財政與貨幣政策維持寬鬆，有望進一步推升資金動能。

摩根環球高收益債券型產品經理陳若梅指出，存續期間短的高收益債，因受利率走升衝擊較小，加上樂觀情緒有助於信用利差縮小，逆勢躍升近期表現最亮眼的券種。

陳若梅表示，今年高收益債違約率雖來到近年高點，但非常集中於受到新冠肺炎疫情衝擊的能源、零售，自 11 月起，美高收益債便未發生任何違約事件，這是 2018 年 8 月以來第一個高收益債沒有發生違約的月份，使得整體高收益債過去 12 月違約率由 10 月底的 6.34% 降至近期的 6.15%。

摩根投信表示，預期 2021 年全年高收益債違約率可望進一步下滑至約 3.5%，加上疫苗上市樂觀，有利於經濟回歸常態以及高收益債的後市表現。

