華爾街多頭：美股有望年底前再漲10% 挑戰4000點

儘管美國新冠肺炎疫情持續延燒，作為華爾街多頭之一的 Capital Wealth Planning 市場策略師 Jeff Saut 認為，美股有望再度衝高，預期標準普爾 500 指數將在年底前觸及 4000 點，較上週五的收盤價再上漲 10%，並較疫情爆發時 3 月 23 日的低點上漲 83%。

Saut 在接受採訪時表示，企業收益將持續比大多數人想像的要好。在標普 500 指數和道瓊指數創下歷史新高後，美股有望續漲。「不過大多數個別投資者似乎嚇死了，他們抱持太多現金，被迫在感恩節和新年旺季節慶裡付錢 。」Saut 說道。

Saut 認為，標普 500 指數的創紀錄表現，可以參考 1949 年至 1966 年，以及是 1982 年至 2000 年的股市走勢。「在今年出現 37%、38% 的回調時，對我來說很有趣，一堆空頭出來說我們處於熊市中，他們很顯然不知道長期牛市是什麼。事實上，自 2019 年 3 月以來，市場的主要趨勢就一直在向上攀升。」Saut 說道。

Saut 指出，在 1995 年，即使投資者認為上漲的驅動力很少，標普 500 指數仍持續克服阻力。根據 Saut 的說法，那是該指數有史以來最強大的 5 年。他也相信歷史將會重演，因為幾乎沒有立即性的危險。

「目前市場最大的風險是地緣政治事件，例如與北韓發生的核事件。在我名單上的第二名的風險則是美政府推出錯誤政策。但是，我並不認為會發生其中任何一種情況。」Saut 說道。

Saut 也指出，在他的清單中，新冠肺炎疫情並不是最大的市場風險。他表示，在長期牛市中，最重要的是不要失去股票部位。「我們至少還有四年多的牛市，但沒人相信。」