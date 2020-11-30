消費旺季激勵股市 能源股強勁反彈

一週回顧及表現

成熟市場

1. 美國當選總統拜登開始組建白宮團隊，並預計提名前聯準會主席葉倫擔任財長，新政權交接的推動提振市場信心，加上房屋數據與耐久財訂單皆優於預期，美國大型股上漲 2.3%，小型股上漲 3.9%；

2. 歐洲央行會議紀要顯示下個月會重新調整貨幣政策工具，且在金融穩定評估報告中指出過早結束紓困措施將引起金融問題，抵消部分封鎖的措施帶來的市場擔憂，歐洲股市上漲 1.7%。

新興市場

1. LPR 掛勾衍生品利率暗示升息可能性上升，官媒中國證券報指可能會退出部分刺激政策，但強調不會很快開始升息，製造業經理人數據顯示經濟持續向好，中國股市上漲 1.1%；

2. 原物料類股轉好，利多拉美股市，巴西、阿根廷帶動拉美股市上漲 3.5%。

債券市場

1. 疫苗利多與美國未來政權不確定性下降，美國政府公債下跌 0.1%；

2. 美國公債殖利率下降，加上全球高收益債、新興市場債券利差收斂，指數價格分別上漲 0.9%、0.2%。

原物料、匯率

1. 風險情緒提振，美元指數下跌 0.7%，金價下跌 4.4%；

2. OPEC+ 可能推遲明年的增產計畫，加上疫苗利多，市場看好原油前景，油價單週上漲 7.5%（以布蘭特原油為例）。

資料來源: Bloomberg，2020/11/30（顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2020/11/27）

資料來源: Bloomberg，2020/11/30（圖中顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2020/11/27）

三大市場關鍵事件及分析

1. 聖誕老人提前降臨

拜登有意提名前任聯準會主席葉倫擔任財政部長，從過往葉倫貨幣政策經驗與近期提倡財政刺激政策的發言來看，葉倫若能順利取得提名將是美國經濟與股市的一大利多。

資料來源： Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2020/11/26。

2. 原物料旺，有利巴西股市

身為原物料出口大國，巴西股市表現與原物料類股高度相關，但近期兩者差距一度來到 30%，在美元轉弱幫助下，巴西股市有機會縮小與原物料類股的差距。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，，採 MSCI 全球原物料類股與 MSCI 巴西指數，2020/11/26。

3. 歐洲央行金融穩定報告重點整理

報告警告目前銀行體質仍較脆弱，若提早結束經濟支持措施，對歐洲金融體系穩定度不利，暗示未來歐洲央行維持或再擴大刺激方案的可能性。

資料來源： 歐洲央行金融穩定報告，「鉅亨買基金」整理，2020/11/27。

本週關鍵數據行事曆

資料來源: Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2020/11/26。

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