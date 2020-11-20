全球央行大灑幣 施羅德點名看好中國、新興股市

新冠肺炎疫情打亂全球金融市場，施羅德亞洲多元資產投資主管 Patrick Brenner 表示，明年仍看好股債表現，其中股票看好新興市場與中國；債市則建議聚焦高收益債、中國政府公債與新興市場本地債。

Patrick Brenner 表示，新冠肺炎改寫全球生活模式，而在疫情爆發初期，為搶救近乎停擺的經濟，各國政府祭出大規模貨幣與財政支持措施，帶來現在的流動性支撐，隨著經濟活動逐漸正常化，企業的盈餘收益率也在逐步成長。

Patrick Brenner 進一步指出，不過相較於 S&P 500 指數的大型股，相對看好 Russell 2000 所代表的小型股，因 S&P500 指數前五大股票權重都來到歷史新，再向上的空間有限；至於小型股則受惠於經濟復甦與財政刺激措施，評價也相當具有吸引力。

在區域挑選上，Patrick Brenner 點名看好新興市場與中國，其中新興市場因評價較低且受惠於美元走貶而可望脫穎而出，至於中國因過渡至新經濟成長，因此相較於富時 A50 指數，更看好 MSCI 中國指數，主因是前者產業組成以金融、必須性消費為主，後者卻更強調非必需消費、通訊、金融產業。

債市方面，高收益債受惠於整體流動性環境寬鬆，相較投資級債，未來有表現空間，區域上則看好中國政府公債與新興市場本地債。

近半年來，外資持續流入中國政府公債，十年期中國公債殖利率相較十年期美國公債殖利率更高出逾 2%，新興市場貨幣指數甚至來到十年新低，新興市場本地債的風險溢酬則是達到歷史新高。