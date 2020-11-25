〈房產〉買盤轉趨觀望 台經院：留意兩個不利因素

台灣經濟研究院今 (25) 日公布 10 月營業氣候測驗點調查，其中，營建業轉為微幅下滑 0.02 點，反映房市買盤轉趨觀望，但仍處 20 年來高點位置，台經院認為，未來半年房貸利率可望處目前低檔位置，有利房市，但仍需留意政府政策緊盯房市，以及明年起房市供給壓力恐放大等不利因素。

展望未來，台經院認為，超低利率和資金充沛的環境有利房市表現，但因現階段依舊以自用買盤為主，追價力道有限，加上金管會將針對銀行房貸進行專案管理、內政部也進行紅單的盤查，恐使近期房市氣氛受到影響。

另外，台經院直指，房市供給壓力尚未解除，2019 年國內住宅核發建築建造戶數達 24 年以來新高，預計明年開始釋出，未來不可忽視供給量將放大，此使 50% 以上不動產業者對未來半年看法持平。

整體來看，10 月營建業營業氣候測驗點略趨下滑，台經院說明，主要是因不動產交易轉弱所致，買氣也略趨觀望，而營造業仍呈現溫和成長。

在營造業方面，10 月景氣為溫和成長，主要因各主辦公共工程機關加快消化預算與撥付核銷工程經費，以衝高年度預算達成率。

不過，由於先前重大公建計畫因疫情有提前發包的情況，後續經費撥付速度將不及以往突出，短期內土木工程表現相對壓抑，因此，未來半年營造業景氣有近 80% 左右的看法為持平。

不動產業方面，由於基期高、連假效應，使 10 月六都建物買賣移轉棟數月減 10.9%，台經院也觀察到，賣方開價趨高已使自住客追價無力，因而暫時退場、轉為觀望。