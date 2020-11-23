〈房產〉新竹預售案市場活絡 中古水岸景觀宅交易也搶手

全台房市交易趨熱，新竹不僅出現預售屋交易熱，連景觀中古屋轉手也趨活絡，據實價登錄資料，今年第三季竹北地區以水岸景觀宅聞名興隆路上有 32 戶交易，突顯水岸第一排的景觀宅吸睛。

根據實價登錄顯示，新竹興隆路一段的「富廣景泰然」，第三季有 3 戶轉手獲利，其中 9 樓戶今年 8 月成交，總價 2800 萬元，相較於 8 年前屋主以 1173 萬元入手，賺進 1627 萬元，報酬高達 138.7%；2 樓與 11 樓戶，也分別有 375 萬元、175 萬元的獲利。

台灣房屋集團趨勢中心經理江怡慧表示，「富廣景泰然」為在地知名建案，且因具有景觀第一排的絕佳優勢，面對萬坪河濱公園，加上步行 5-10 分鐘可達光明六路家樂褔商圈，生活採買飲食便利，聯外交通方便等優勢因而房價有撐。

江怡慧分析，竹北頭前溪沿岸高樓住宅，第一排景觀宅從 2006 年開始受到建商重視，紛紛投入推出大坪數、高價位產品，加上地方政府致力河川整治及規劃自行車步道，加上景觀無法複製，水岸景觀宅搶手，讓竹北興隆路 1-5 段成為燙金門牌，轉手的 22 戶中大多是在 2012-2016 年購入，每坪入手價在 2 字頭，今年轉手至少都在近 3 字頭以上，先前買進的屋主因此有較多獲利。

台灣房屋竹北台大直營店店長劉維鈞表示，竹北地區因新竹科學園區、高鐵等題材，房市始終是火熱話題，過去 2016 房地合一稅起，有幾年房市稍有平息，但對於區內房市影響不大，尤其是房價也未因景氣低迷而出現明顯修正，大多僅呈現交易量停滯情況。

劉維鈞說，竹北水岸景觀住宅一向是竹科電子新貴購屋首選，目前預售新成屋動輒每坪 33 萬起，讓許多在地人望屋興嘆，建議預算不高又喜愛景觀宅的購屋者，可以選擇中古景觀宅，市場行情每坪 27 萬元起入住。