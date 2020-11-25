〈富邦金法說〉人壽前三季股債大賺521億 備妥850億元銀彈錢進股市

富邦金 (2881-TW) 今 (25) 日舉辦線上法說會，在富邦人壽投資收入成長的帶動下，前三季稅後純益 682.06 億元，每股純益 6.38 元，獲利及 EPS 居金控之冠，總資產與淨值雙創新高。其中，富邦人壽前三季股債資本利得 521 億元，股票所得更是大躍進，年增近 9 成，由於對國內外股票後市審慎樂觀，已備妥近 850 億元銀彈伺機投資股市。

富邦金前三季稅前盈餘 782.38 億元，稅後純益達 682.06 億元，較去年同期成長 27%，EPS 達 6.38 元，獲利及 EPS 持續蟬聯金控龍頭寶座。截至 9 月底，富邦金淨值為 6592 億元，較去年同期增加 13.3%，寫下新高紀錄。

富邦金總資產也再度創下歷史新高水準，至 9 月底，總資產達 8 兆 9576 億元，較去年同期成長 8.6%，穩居國內第二大金控公司。受惠獲利成長帶動資產報酬率及股東權益報酬率提升，前三季資產報酬率 (ROA) 為 1.04%，股東權益報酬率 (ROE) 為 14.36%。

富邦金各子公司表現穩健，其中，富邦人壽投資資產規模穩定成長，截至 9 月底，總投資資產達 4 兆 2448 億元，較去年同期成長 6.9%，國內投資佔比提升，反映現金部位、不動產部位及國內變動收益資產增加；現金增加反映市場波動不確定性，後續將視市場變化動態調整資產配置。

富邦人壽投資報酬率較去年同期提升，避險後投資報酬率達 4.51%，優於去年同期的 4.14%，主要是受惠於股利收入及基金配息增加、掌握股債市資本利得機會，以及避險成本改善。

債券類資本利得貢獻最多，達 294 億元，年成長 25.6%；股票類資本利得也有 227 億元，年成長幅度更是高達 89.2%，合計股債資本利得就達 521 億元。

值得注意的是，雖然 9 月底現金部位高達 2920 億元，但隨著美國總統選舉不確定因素排除，現金部位已經又降到 2000 億元以下，再度投入資本市場。

目前國內外股票投資部位約 15%，因為對國內外股市審慎樂觀，預計投資上限為 17%。以總投資資產達 4 兆 2448 億元估算，等於還有近 850 億元水位可以前進國內外股市。

而債券投資策略部分，海外固定收益資產配置以投資等級公司債及金融債為主，以北美為主要投資區域，各區域間採動態調整策略。

在台美利差收窄趨勢下，2020 年前三季經常性避險成本下降，避險後經常性收益率較去年同期提升。由於整體負債成本持續改善，損益兩平點 2.79% 優於去年同期 2.95% 之水準。

受惠於股債金融資產評價上揚，OCI 項下金融資產未實現餘額回升，從今年 3 月的虧損 570 億元、6 月已轉正且大舉回升到 435 億元，9 月更進一步攀升至 789 億元，帶動淨值上升至 3915 億元。若看攤銷後成本 (AC) 金融資產未實現餘額，則為 1590 億元水準。

此外，富邦人壽自 9 月起停止新承作房貸業務，現有房貸客戶權益不受影響；基於分工，日後集團房貸業務將由北富銀服務客戶。