〈房產〉桃園市5年來人口及住宅增加數 稱霸全台六都

內政部最新資料顯示，今年第二季全台住宅共 896 萬宅，五年來全國住宅增加 5.5%，但總人口數持平，五年僅增 0.3%，不過桃園市、新北市與台中市呈現人口、住宅雙增，其中又以桃園市表現最強，五年來住宅宅數增加 9.7%、人口增加 7.6%。

大家房屋企劃研究室主任郎美囡表示，由於生育率下降及人口老化，各都會人口成長表現不一，桃園市利多不斷，且房價比較鄰近的雙北親民許多，產生磁吸效應並不意外。

由全台六都近五年住宅宅數及人口數變化來看，桃園市宅數增 9.7%、人口增 7.6% 表現最佳，其次為台中市宅數增 6.5%、2.7%，新北市宅數也有明顯成長，增幅 6.4%，人口僅增 1.5%，而台北、台南及高雄都為住宅量增但人口減少，台北市人口減少幅度最大，五年減少 3.6%，流失近 10 萬人，台南市人口略減 0.5%，住宅宅數卻有 6.0% 的成長，高雄市人口減 0.4%，宅數增加 4.9%。

郎美囡分析，近年房市復甦，推案量及買氣明顯增加，尤其台南、高雄房價低、話題多，房市交易屢創佳績，但人口成長速度不及話題及買盤增溫的速度，而台北市發展趨於飽和，住宅數成長有限，人口也明顯外流，由於新北、桃園房價較低，且社會福利政策也逐步齊頭、甚至超越台北市，成為台北市人口外移的因素，至於桃園及台中具有人口紅利，就業機會相對於南部多，因此在人口成長及住宅量增的表現較穩健。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨指出，今年不動產市場熱絡，低價話題區的交易屢開紅盤，不過回歸購屋基本面，房價支撐及機能發展都需要仰賴人口移入與就業機會加持，建議購屋人買房切莫盲從議題，避免買到套到。