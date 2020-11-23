〈房產〉10月房貸利率終結連4凍 略上揚至1.367%創6個月高點

台灣央行今 (23) 日公布 10 月五大銀行 (台銀、合庫銀、土銀、華銀和一銀) 新承做放款統計，購屋貸款共 512.44 億元，較上月減少 41.02 億元，為連 2 月下滑，房貸利率也終結連續 4 個月處 1.359% 的歷史次低水平，較上月上揚 0.008 個百分點至 1.367%，為 6 個月來高點。

央行說明，10 月房貸金額較上月減少，主因 10 月工作天數減少、部分行庫整批分戶貸款減少，加上青年安心成家專案和公教優利貸下滑。

房貸利率則略上揚至 1.367%，終結連 4 月處在 1.359% 水準，主因有銀行反映已接近銀行法第 72 條之 2 規定上限，考慮到風險控管而調高利率所致，不過，央行認為，目前銀行承做房貸利率，仍處歷史相對低點 1.35-1.36% 附近震盪。

另一方面，央行也解釋，10 月六都買賣移轉棟數較去年同期成長，但五大銀行房貸卻較去年同期衰退 7%，主要是因部分民營銀行積極承作房貸，五大銀行房貸占比僅 37% 左右。

據統計，六都 10 月買賣移轉棟數為 2.17 萬棟，月減 11%、年增 1%，其中，台北市 10 月移轉棟數 2699 棟，月減 14%、年增 10%，新北市 5549 棟月減 12%、與去年同期持平，桃園市 3487 棟，月減 21%、年減 7%，台中市則為 4894 棟，月增 1% 且年增 7%，是六都中唯一月變動與年變動均為正成長的區域，而台南市 10 月移轉棟數 1860 棟，年減 11%，高雄市為 3223 棟，年增約 4%。

房仲業者分析，10 月交易熱度未續寫近 5 年新高，除了兩波連假降低工作天數，今年房市買氣爆發，也讓賣方姿態轉硬，議價空間縮小，導致自住族群無力追，買氣趨緩，加上央行示警後，銀行針對置產族承貸條件轉向謹慎，預料年底前房市交易量呈和緩成長。

整體來看，10 月本國五大銀行新承做放款加權平均利率為 1.222%，月減 0.015 個百分點，主要因周轉金和資本支出貸款利率下降所致；若不含國庫借款，10 月五大銀行新承做放款加權平均利率為 1.225%，月減 0.043 個百分點。