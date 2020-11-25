台經院營業氣候測驗調查1升2降 製造業衝近2年半新高

台灣經濟研究院今 (25) 日公布 10 月營業氣候測驗點調查，製造業連續第 6 個月上揚來到 101.27 點，月增 0.81 點，並創 2018 年 8 月以來新高，而服務業為 96.8 點，月減 0.46 點，終結連 6 月上漲，營建業測驗點也轉為微幅下滑 0.02 點至 111.17 點。

台經院景氣預測中心主任孫明德指出，這個月景氣沒有太大變化，製造業續向上，內需相關則稍微止步，需觀察後續變化才能看清楚未來景氣走向。

在製造業調查上，廠商認為 10 月景氣為「好」比率為 29.4%，較 9 月減少 3.3 個百分點，壞的比率則為 21.5%，月增 2.3 個百分點，以權重較大的化學工業和鋼鐵基本工業看好當月景氣，而成衣及服飾業與皮革毛皮製品則看壞當月景氣，另有約 30% 左右的電子機械業者看壞當月景氣。

台經院說明，由於全球需求增溫，石化原物料和鋼材價格走高，令化學產業和鋼鐵基本工業看好當月以及未來半年景氣看法，而電子產業儘管需求依舊暢旺，但上月受陸商提前拉貨墊高比較基期，使部分電子廠商營收較上月衰退，電子機械業廠商對當月景氣看法呈現兩極。

而對未來半年，製造業廠商看好者月增 7.5 個百分點至 25.6%，看壞比率月減 3.6 個百分點至 17.7%，以化學工業和鋼鐵基本工業較看好。

服務業方面，保險業、餐旅業和運輸倉儲業看好 10 月景氣的比例超過一半，也有 30% 以上的零售業者看好當月景氣；而對未來半年，保險業和餐旅業看壞比例較高，其餘廠商多以持平看待。

台經院說明，由於中秋國慶連假、百貨周年慶開打、安心旅遊補助月底結束民眾把握出遊機會，令零售業與餐旅業者看好當月景氣表現，但因國人出國旅遊和國外旅客客源仍難以樂觀看待，餐旅業者對未來半年景氣看法仍顯悲觀，其餘廠商多以保守看待。

營建業方面，因基期高、連假導致地政機關過戶登記天數減少，再加上賣方開價趨高，使自住買方追價意願薄弱，買氣陷入觀望，導致 10 月營建業測驗點略見下滑。