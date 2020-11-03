新訂單、就業給力 美國10月ISM製造業PMI升至2年新高

美國供應管理協會 (ISM) 週一 (2 日) 公布最新製造業數據，受惠於強勁的新訂單和就業成長，10 月 ISM 製造業 PMI 躍升至 59.3，寫下近 2 年新高。
10 月美國 ISM 製造業 PMI 細項指數：
- 新訂單指數報 67.9，前值 60.2
- 生產指數報 63.0，前值 61.0
- 雇傭指數報 53.2，前值 49.6
- 供應商交貨指數報 60.5，前值 59.0
- 存貨指數報 51.9，前值 47.1
- 客戶端存貨指數報 36.7，前值 37.9
- 價格指數報 65.5，前值 62.8
- 未完成訂單指數報 55.7，前值 55.2
- 出口訂單指數報 55.7，前值 54.3
- 原物料進口指數報 58.1，前值 54.0
今年稍早，新冠疫情為工廠產能造成龐大壓力，然而，隨著企業重啟營運，製造業開始邁向復甦，強勁的銷售和資本投資幫助削減存貨，並推升工廠訂單。
從細項指數來看，10 月新訂單指數自上月的 60.2，大幅升至 67.9，達到 2004 年 1 月以來最高水平，訂單激增同時帶動製造業就業人數成長，10 月 ISM 製造業僱傭指數升至 53.2，為 2019 年 7 月以來首次擴張。
10 月客戶端庫存指數降至 36.7，創 10 年新低，且為疫情爆發連續六度下滑，為未來訂單奠定成長基礎。10 月出口訂單指數亦升至 55.7，為 2 年多以來最高，顯示海外需求強勁。
ISM 報告中的受訪產業人士對於銷售及需求前景多半抱持樂觀態度。
ISM 商業調查委員會主席 Timothy Fiore 於聲明中表示：「美國製造業已連續 3 個月表現良好，需求、消費和生產投入均顯示出正常擴張週期，儘管部分產業所經歷的困難在短期內仍將持續，但整體表現依舊超出預期。」