Q3製造業產值年減4.56%連7季負成長 減幅逐步收斂

經濟部統計處今 (19) 日公布第 3 季製造業產值，受傳統產業需求疲弱、國際原物料價格處於相對低檔影響，產值達 3.22 兆元，年減 4.56%，為連續 7 季負成長，但在消費性電子新品備貨強勁、新興科技應用支撐下，減幅較第 2 季 - 11.39% 明顯收斂。

從細項來看，統計處表示，資訊電子產業方面，國際品牌行動裝置新品上市，加上 5G 通訊、高效能運算、物聯網等晶片需求強勁，帶動積體電路業產值達 4558 億元、年增 15.1%，續創歷年單季新高，電腦電子產品及光學製品業也受惠宅經濟、遠距商機發酵，產值年增 7.87%，連 10 季保持正成長。

整體電子零組件業產值也創歷年單季新高、年增 8.79%，其中，液晶面板及其組件業也在終端消費市場增溫下，帶動 IT、電視面板需求熱絡，年增 4.99%，擺脫 2017 年第 4 季以來連續 11 季負成長。

傳統產業方面，統計處指出，主要產業減幅均較第 2 季縮小，其中石油及煤製品業、化學原材料業及基本金屬業仍受疫情抑制需求、國際原物料價格低緩等影響，分別年減 40.31%、21.53% 及 16.28%，減幅仍達雙位數。

機械設備業、汽車及其零件業也分別受美中紛爭、疫情衝擊外銷市場等因素，年減 2.72%、年減 3.31%。

第 3 季製造業生產指數則達 120.51，為歷年單季新高，季增 6.32%，延續 2019 年第 3 季以來正成長，展望第 4 季，統計處表示，隨歐美年終消費旺季需求提升、消費性電子新品上市、新興科技應用發展，有助帶動資訊電子產業供應鏈保持成長。