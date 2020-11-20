南韓製造業瀰漫「罷工恐懼」 憂心企業無力回天

南韓起亞汽車 (000270-KR) 工會於週五 (20 日) 作出決定，為爭取更高基本工資和延長退休年齡，在下週將進行為期四天的局部罷工。而南韓通用汽車 (GM) 的罷工行動還未落幕，部分人士擔心，南國製造業的競爭力可能因過多罷工而面臨挑戰。

根據南韓《KBS》週五 (20 日) 報導，起亞汽車工會於週四 (19 日) 開會決定，自下週二 (24 日) 起將進行為期四天的局部罷工，每天將只工作四個小時。

若單純以起亞每年在南韓國內生產近 150 萬輛、或每天生產約 5800 輛汽車來計算，這回罷工將導致全年產量減少 1.16 萬輛。而這回也將是起亞工會連續第九年實施罷工。

罷工主因在於資方拒絕將基本薪資調高 12 萬韓元 (約 5.3%)，也不願意將去年營業利益 (2 兆 96 億韓元) 的 30% 分紅給員工，雙方談判破局。

電子版《韓國經濟新聞》則是在週五 (20 日) 報導中提到，一股「罷工恐懼」正在南韓製造業界蔓延開來。肺炎疫情所造成的全球景氣停滯正衝擊著南韓製造業，若是罷工情形在業界普及開來，擔憂企業可能會陷入萬劫不復的境地。

現代尾浦造船、現代製鐵、雷諾三星汽車等南韓企業的工會，近來都預告實施罷工。南韓通用汽車已從 10 月 30 日起多次進行罷工，通用汽車的美國總公司就提出警告，暗示著勞資對立若不能圓滿落幕，就有可能自南韓撤出。

在如此事態下，南韓執政黨正打算在今年內通過有利於工會組織的相關法案。業界認為未來勞方立場將更加強大，若工會罷工常態化，南韓企業的競爭力恐怕會大幅滑落。