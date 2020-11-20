日本11月製造業PMI報48.3 景氣連續19個月惡化

IHS Markit 週五 (20 日) 公布日本最新的採購經理人指數 (PMI) 初值。根據 au Jibun Bank 所作統計，日本 11 月的製造業 PMI 報 48.3，業界景氣連續 19 個月惡化。

日本 11 月的製造業 PMI 報 48.3，較前 (10) 月的 48.7 微幅下滑，顯示日本製造業景氣連續 19 個月惡化。

產出與新訂單數量以更大幅度走跌，這也造成僱用微幅減少。雖然當前日本企業對於未來展望表示樂觀，但是從數字來看卻是近三個月來最低數據。

日本製造業產出走勢圖 (圖片來源：IHS Markit)

IHS Markit 首席經濟學家 Bernard Aw 評論，「日本民間企業即使到了今年第四季中段，在業務狀況方面仍然難見改善。若從最新 PMI 數據來看，也可觀察到 11 月產業活動下滑。在出口訂單進一步滑落影響下，新事業連續 10 個月出現減少，需求持續走弱。

其他方面的調查數據也令人憂心。由於營收表現低迷，造成生產能力持續過剩，僱用情況在 11 月減速。此外，採購價格與產品價格下滑，企業在未來一年展望下降到近三個月最低。

由於新冠肺炎 (COVID-19) 全球感染人數持續增加，未來可能因為全世界經濟活動及交易停滯，而使日本的出口業陷入窘境，復甦之路崎嶇不平。