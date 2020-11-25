盤前財經大事搶先讀2020年11月25日

今日操盤前瞻

台灣 11 月景氣動向

美國第三季 GDP

法說會：富邦金、上福、精元、佳必琪

除權息：泰福 - KY

暫停交易：鈞泰

最具投機性的市場？道瓊有史以來首度站上 3 萬點大關

川普政府啟動政權過渡進程，以及聯準會前主席葉倫即將就任新財長等利多消息激勵，美股週二 (24 日) 續揚，道瓊指數午盤漲逾 1.61%，首度站上 3 萬點大關。閱讀全文...

〈鴻海擴大越南佈局〉斥 77 億元成立新公司 擬為下一波擴產做準備

鴻海 (2317-TW) 昨 (24) 日公告，透過轉投資子公司，斥資 2.7 億美元、約新台幣 77 億元，成立新公司 FuKang Technology Company limited，據了解，該新公司是為鴻海下一步擴充越南計畫做準備。閱讀全文...

台積電南科三奈米廠上樑 劉德音：象徵三大重要意義

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今 (24) 日上午在南科晶圓十八廠，舉行 3 奈米廠新建工程上樑典禮，董事長劉德音致詞時表示，當 3 奈米進入量產時，當年產能估將超過每月 60 萬片 12 吋晶圓。閱讀全文...

財政部打炒房歪風 國稅局啟動紅單交易查稅

為抑制炒房歪風，內政部出手查核非法紅單交易，財政部蘇建榮今 (24) 日表示，目前共查獲 14 處還沒取得建照就開始銷售的紅單交易，後續將責成國稅局追查，針對實際交易課徵所得稅。閱讀全文...

財報難產 康友 - KY 明年 3 月恐下市 恩得利已下櫃

金管會今 (24) 日表示，到 2020 年 11 月 16 日，上市櫃公司應申報財報家數共計 1708 家 (含第一上市櫃，不含金控)，其中，康友 - KY 因連續 2 季交不出財報，若再繳交不出來，預計明 (2021) 年 3 月就會下市。閱讀全文...



