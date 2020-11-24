看好結構性與週期性成長 貝萊德上調明年美股評等至增持

貝萊德 (BlackRock) 週一 (23 日) 發布報告表示，儘管新冠肺炎確診案例激增為短期市場帶來不確定性，然而投資者不應過於糾結短期波動，預估 2021 年美股將自長期結構性成長以及潛在週期性成長中受益，將美股評等上調至增持。

全球首席投資策略師 Mike Pyle 週一於報告中預估，短期間歐美各國深陷疫情惡化風險，將有利於科技股、醫療類股的走勢，不過隨著疫苗的利多消息陸續出爐，也將加速明年經濟復甦，降低永久性經濟傷疤的風險，屆時則有利於週期類股的發展。

近期美國疫苗曲線速率行動的負責人 Moncef Slaoui 表示，計劃於美國食品藥品監督管理局 (FDA) 批准後的 24 小時內將疫苗運送至各州，預計於 12 月 12 日開始接種。 FDA 諮詢委員會將於 12 月 10 日開會討論輝瑞 (PFE-US) 新冠肺炎疫苗的緊急使用授權申請。

針對目前趨勢，Pyle 提出一項「較細膩」的投資策略，他表示可運用槓鈴策略 (Barbell Strategy) 布局，具有長期結構性成長趨勢的大企業，以及潛在具有週期性成長的小企業是最佳的投資機。科技股方面，除大型企業外，一些半導體和軟體公司面臨的政府監管風險較小，且成長趨勢強勁也屬於長期結構性成長的標的。

此外，貝萊德進一步表示，在掌握明年週期性趨勢上除了美國中小企業外，新興市場股票以及除日本以外的亞洲股票也是不錯的選擇。

貝萊德團隊認為，由於目前疫苗部署以及疫情惡化仍為市場帶來不確定性，因此使用槓鈴策略將能帶來更大的投資彈性，並補充認為科技和醫療保健等具有長期成長趨勢的產業中，美股中的企業相對擁有「較多的優質企業」。

另一方面，貝萊德表示，金融業則將在全球低利率環境中仍遭受重創，所幸美國金融業比重較低，但相對因低利率而出現較高金融曝險的歐洲股市則將面臨挑戰，貝萊德也因此將歐洲股市的評等下調至減持。