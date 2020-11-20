大摩看好美股新牛市 周期性股票表現可望優於大盤

美國藥廠輝瑞 (PFE-US) 與莫德納 (Moderna) (MRNA-US) 陸續傳捷報，新冠疫苗有效性皆超過 90%，疫情透出曙光，成為許多人眼中推進經濟及股市的最大先決條件，大摩分析師持續看好美股，建議投資人轉向周期性股票，並指出這波新牛市與往年不同，周期性股票優異表現可望延續到明年秋季之後。

儘管美國疫情再度升溫，多個州政府採取封鎖措施，但投資人似乎不以為意，反而再度將美股推升至歷史高點附近，主要受輝瑞、莫德納新冠疫苗研發傳出好消息的激勵，人們心裡開始認為疫情可能即將結束。

摩根士丹利美股分析師 Mike Wilson 本周出具研究報告，持續看好美股市場，將標普 500 指數 2021 年底目標價自 3350 點調升至 3900 點，並預期明年個股的平均表現會優於大盤。

Mike Wilson 表示，在經濟持續穩健增長的環境下，建議投資人可留意企業營運槓桿，包括周期性股票、經濟重啟受惠股及估值合理成長型股票，可望有不錯表現，且這一輪牛市與近幾十年以來的牛市不盡相同。

Mike Wilson 說明，目前美國利率幾乎為零，未來可能將面臨升息，且通膨可望進一步提升，將成為新牛市背後的一大推力，預計周期性股票將有成長空間，尤其是銀行、中小型企業、原物料企業及工業企業等。

Mike Wilson 指出，周期性股票優異表現可望維持 1 年半至 2 年，若以今年 3 月為這波牛市的起點，也就是說，周期性股票優於大盤表現，將會持續到明年秋季至 2022 年春季之間，不過，他補充說明，這些個股能扮演股市領頭羊多長的時間，將取決於經濟復甦的腳步。

