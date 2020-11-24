中國三大造車新勢力 美股狂超車

特斯拉在美股不斷高速行駛，周一 (23 日) 特斯拉在美股收盤又大漲逾 6%，再次創下新高。在比價效應下，中概電動車三兄弟蔚來、理想、小鵬連袂飆漲雙位數，當中以小鵬汽車漲幅最高約 35%，股價首度衝破 70 美元大關。

資料來源: 東方財富網, 蔚來日線走勢

資料來源: 東方財富網, 理想日線走勢

資料來源: 東方財富網, 小鵬日線走勢

11 月以來，中國造車新勢力的股價走勢在美股表現令人瞠目結舌。小鵬汽車短短 16 個交易日股價累計勁揚 272%，理想汽車和蔚來 11 月以來的漲幅也分別達 116% 和 82%，當中蔚來日均換手率超過 20%，市場成交異常活躍，甚至一度成為美股單日成交額之王。

另一方面，中國三大造車新勢力今年不斷上演超車秀，在美股掛牌的中概股市值排名出現不小的變化。蔚來最新市值達 751 億美元，超越貝殼位在美股中概股中第 4 名，僅次於阿里巴巴、拼多多和京東。小鵬汽車的市值則一舉飆升至 520 億美元，超越百度成為美股中概股市值第 7 大的企業。

當然這中概三大造車新勢力是依靠著龍頭廠特斯拉的比價效應而有亮眼表現。因此回到特斯拉股價前景，周一 Wedbush Securities 將特斯拉目標價從 500 美元再上調至 560 美元，並一舉將其新一波多頭的目標價上調至 1000 美元。在 10 月中旬，Wedbush Securities 才剛剛把特斯拉目標價從 475 美元提高至 500 美元。

在指標企業未來還有一大段多頭的路要走，蔚來、理想、小鵬只要業績能保持合理的高成長，就有機會跟著特斯拉吃香喝辣。

