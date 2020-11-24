再遞橄欖枝！蘋果延長佣金寬限期 明年6月底前程式內購買免收30%抽佣

蘋果 (AAPL-US) 週一 (23 日) 表示，到 2021 年 6 月底前，透過 iPhone app 提供數位課程或視訊活動的企業將不必使用蘋果 App Store 的程式內購買功能，亦即企業可以直接向客戶收費，避免被蘋果抽佣 30%。

蘋果在官方部落格指出，「根據《App Store 檢視指南 3.1.1》，雖然每個 app 都必須透過程式內購買功能，為付費的線上團體活動體驗支付費用，無論是大型活動或小型活動，但我們暫時將這個要求從最初設定的 2020 年 12 月底推遲到明年 6 月底，以讓開發商有更多時間開發程式內購買功能解決方案。」

蘋果發言人在週一宣布該消息後沒有發表任何評論。

這是蘋果對開發商最新釋出的善意，因反對者抨擊蘋果對 App Store 的控制和收費違反市場競爭。本月初蘋果已宣布有條件的調降手續費比例，針對 2021 年在蘋果平台上營收不到 100 萬美元的 app 開發商，其手續費比例自 30% 調降至 15%。

數月前臉書 (FB-US) 推出付費活動功能，讓商家可以舉辦付費的線上活動，藉此挽救商家因新冠疫情而損失的部分業務，且臉書不向商家收取該活動手續費，但商家仍無法取得消費者支付的費用全額，原因就是部分消費者是使用 App Store 內的臉書 app 程式內付款功能，因此蘋果將拿走總額的 30% 作為手續費。

經過臉書「請願」與外界批評聲浪不斷後，蘋果 9 月同意取消該活動手續費，但當時僅妥協今年 12 月底前使用程式內購買的交易不用負擔手續費，週一再度延長半年，直至明年 6 月底。

蘋果要求上架 App Store 的 app 必須使用蘋果的付費處理系統，藉此所有交易都躲不過 30% 的蘋果稅，這一直是全球反壟斷監管機關的焦點。然而，如果是購買實體商品 (例如向網路零售商下單購物) 或者親身體驗服務 (例如向 Uber 訂購乘車服務) 則不需使用 App Store 付費系統。

蘋果 9 月聲明，所有透過 iPhone app 舉辦的一對一課程可以直接付款，但任何一對多的線上課程都必須使用 App Store 付費。

大發災難財？

《紐約時報》 7 月報導稱，由於疫情迫使 app 開發商改變商業模式，例如 Airbnb 和 ClassPass，商家取消面對面的親身體驗，改用更多線上課程，蘋果則要求他們使用程式內購買，以利收取 30% 手續費。

眾議院司法委員會主席 Jerry Nadler 今年 7 月一次聽證會上詢問蘋果執行長庫克有關數位課程和活動的政策，庫克表示，「新冠疫情是一場悲劇，這傷害了美國人和世界各地許多人，我們永遠不會利用這一點。我想你說的這點是某些東西已經轉移到數位服務，而這技術上來說，確實是必須通過我們的佣金模式。」