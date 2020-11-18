歐洲陷二波疫情危機 大摩：明年Q1反彈速度是金融海嘯3倍

由於歐洲疫情二度爆發迫使多國政府封城鎖國，歐洲經濟再度衰退的隱憂日漸提高，儘管如此，摩根士丹利 (Morgan Stanley) 分析師預估， 2021 年歐洲將上演一波「強勁反彈」，屆時歐洲自疫情復甦的速度將是 2008 年金融海嘯的 3 倍。

摩根士丹利 (大摩) 分析師在最新歐洲經濟展望中表示，若疫苗順利於 2021 年春季大規模分發，屆時有望複製 2020 年第三季經濟復甦的模式。

今年疫情爆發期間歐洲各國首度實施封鎖後，2020 年第二季歐元區的國內生產總值 (GDP) 下降逾 11% ，隨後第三季強勁反彈飆升 12% 以上，因此，摩根士丹利認為，消費者的消費意願和高儲蓄率將有助於經濟復甦，但還需要政府或歐盟持續提供財政和貨幣的支持。

摩根士丹利進一步表示，第三季受到政府的大力支持才能轉變成穩定的經濟復甦。歐洲央行 (ECB) 在疫情大爆發期間推出疫情緊急資產收購計畫 (PEPP) 與定向長期再融資操作 (TLTRO) ，並將利率維持在歷史最低水平，歐洲各國政府也加入紓困行列以加速經濟復甦。

摩根士丹利說，儘管目前經濟復甦仍存在不確定性，但其仍依舊預估 2021 年第一季歐洲區經濟將迅速回溫，經濟產出將恢復到危機前的水平，是 2008 年金融海嘯時的 3 倍，摩根士丹利估計今年歐元區 GDP 收縮 7.4%，然後在 2021 年反彈上升 5.2%。

另一方面，近期疫苗的利多讓投資人認為可以直接看多經濟復甦，使許多歐洲疫情受災股暴漲。然而，摩根士丹利分析師 Jamie Rollo 團隊周二 (17 日) 警告，現在判斷這些疫苗能否阻止疫情還為時過早，專家們也警告儘管疫苗出爐，疫情可能不會在一年內「恢復正常」，這表明一些受災股可能還需持續消耗現金。

另外，Rollo 團隊表示，如果屆時全球疫苗分配不均，可能導致各國感染率和免疫率各異，導致國際旅行禁令的時間比預期的更長，直到全球達某種程度的均等為止。

因此，該團隊認為近期觀光類股如嘉年華郵輪 (Carnival) 與 RCL 等都「過於樂觀」，反而便宜的周期性、歐洲內需為主並擁有強健資產負債表的股票如食品承包商 Sodexo 與 Edenred 、博弈產業的 GVC 和 Evolution、健身業者 Basic Fit，以及連鎖酒店集團 Whitbread 似乎是較好的選擇。