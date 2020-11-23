今年預測奇準無比 大摩分析師：年底前美股將見10%修正

摩根士丹利 (Morgan Stanley) 首席美股策略分析師 Michael Wilson 在發布的最新報告中，看好明年美股牛市，但與此同時，他也警告，美股在今年年底前可能出現 10% 左右的調整。

Wilson 今年預測股市準確，被財經部落格《Zero Hedge》評為「華爾街最準分析師」，今年著名的看法，包括在 3 月眾人喊跌時，預計美股將由低點反彈，9 月底，將市場似乎平靜無波時，他提出選前的不確定性及第二波疫情擔憂，將造成近期下挫，兩週後標普回跌 9%。

來到 11 月，Wilson 轉為看漲，而美股走勢也符合他的預期，標普 500 指數上漲逾 10%，並在近日再寫歷史新高。

美股短空長多

在最新的「Sunday Start」報告中，Wilson 的看法可解釋為「短空長多」。他將標普 500 指數 2021 年底目標價，由 3350 點調升到了 3900 點，但與此同時，他預測年底前將見到 10% 的股市下修。

美股可能出現修正 (圖表取自 Zero Hedge)

Wilson 表示，基於市場將意識到「壞消息」，即病例數和死亡人數的增加，但疫苗的利多無法在短期內見效，將帶來股市的打擊。但當股市修正情況出現，Fed 將召開 12 月會議，促發進一步寬鬆的政策，讓市場情緒回穩。

而就之後 1 年的走勢來看，Wilson 就樂觀得多。他認為，由於明年的營業額增長更好，加上優於預期的獲利，這是經濟衰退後的第 1 年的典型特徵，有利於美股走高。

未來牛市利於價值股

就選股來看，Wilson 偏好周期股、價值股和小盤股，認為明年金融、原材料、工業等類股有望成為美股領頭羊。

小型股與美債殖利率 (圖表取自 Zero Hedge)

至於成長型股價，Wilson 指出，由獲利角度來看，可能不會有什麼問題，但可能無法獲得之前那樣的高估值。原因在於，現在利率已經低無可低，未來只可能會上漲，而打擊成長股。

此外，Wilson 預計，通貨膨脹將會抬頭，而這又將成為新牛市背後的一大推動力，但這也代表更短、更劇烈的周期，而不同於先前史上最長牛市那樣的長周期走勢。