〈美股盤後〉美股黑翻紅！國會重回刺激談判桌 特斯拉創歷史新高

週四 (19 日) 全球新冠確診數激增，防疫封鎖措施重啟，美上週初領失業金人數意外回升，美債殖利率下滑，美元、黃金下跌，美股開盤全面下滑。

尾盤時段傳出，美國參議院民主黨領袖舒默表示，多數黨領袖麥康奈爾已同意恢復新一輪刺激談判，美股上演逆轉行情。

微軟、亞馬遜等科技股神救援，特斯拉創歷史新高，三大指數終場小幅收紅，費半勁揚逾 1.5%。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續發燒，全球防疫措施接連升級，紐約市宣布將關閉學校後，南澳州進入大封鎖，禁止戶外運動、遛狗。

截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 5635 萬例，死亡數突破 135 萬例。美國累計確診超過 1,153 萬例，累計死亡數超過 25 萬。

CDC 稱，最近的病例，住院和死亡人數呈指數級增長，建議美國人不要在感恩節期間旅行。

達拉斯 Fed 分行總裁卡普蘭 (Robert Kaplan) 悲觀預測，美國第四季 GDP 可能萎縮，因為疫情升溫下，各州消費者料退出經濟活動。

國際貨幣基金組織 (IMF) 週四表示，資產價格大漲與實體經濟脫節，可能對金融穩定性帶來威脅。

美國大選方面，週四川普法律戰出現最新進展，川普陣營宣布撤銷密西根州的法律訴訟，長期以來一直支持共和黨總統的美國商會執行長呼籲，川普應該盡快過渡權力給當選人拜登。

週四 (19 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 44.81 點，或 0.15%，收 29,483.23 點。

標普 500 指數上漲 12.92 點，或 0.36%，收 3,580.71 點。

那斯達克指數上漲 103.11 點，或 0.87%，收 11,904.71 點。

費城半導體指數上漲 39.63 點，或 1.57%，收 2,570.22 點。

標普板塊僅公用事業和醫療保健收黑，能源、資訊科技領漲。(圖片：FINVIZ)

科技五大天王集體收紅。蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.52%；臉書 (FB-US) 上漲 0.36%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.03%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 0.37%；微軟 (MSFT-US) 上漲 0.63%。

道瓊 30 檔成分股漲跌互見。salesforce (CRM-US) 上漲 2.91%；沃爾瑪 (WMT-US) 上漲 2.03%；聯合健康 (UNH-US) 下跌 2.18%；雪佛龍 (CVX-US) 上漲 1.72%；迪士尼 (DIS-US) 下跌 1.51%。

費半成分股表現強勁。AMD (AMD-US) 上漲 3.63%；英特爾 (INTC-US) 上漲 1.24%；NVIDIA (NVDA-US) 上漲 0.09%；高通 (QCOM-US) 上漲 0.33%；美光 (MU-US) 上漲 1.79%。

台股 ADR 多收高。台積電 ADR(TSM-US) 下跌 0.36%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 0.98%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 0.54%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.24%。

焦點個股消息

特斯拉 (TSLA-US) 即將納入標普，大摩首度給予增持評級並調升其目標價，週四特斯拉股價續揚，終場收紅 2.60% 至每股 499.27 美元，刷歷史新高，創連續三個交易日收紅。

週四特斯拉股價續揚，刷歷史新高。(圖片：AFP)

週四投行 Wedbush 表示，旺盛的新機需求表明 iPhone 12 正在進入超級週期，蘋果 (AAPL-US) 收紅 0.52% 至每股 118.64 美元。

美國納斯特交易所母公司 Nasdaq 宣布收購反金融罪行軟體商 Verafin，Nasdaq (NDAQ-US) 上漲 1.65% 至每股 124.76 美元。

Shopify (SHOP-US) 股價上漲 3.72%，主因是投行 Jefferies 將其股票評級升至「買入」，看好 Shopify 未來幾年實現強勁增長，並在 2025 年 實現 100 億美元營收。

經濟數據

美國上週 (11/14) 初領失業金報 74.2 萬人，預期 70 萬人，前值自 70.9 萬人上調至 71.1 萬人

美國上週 (11/7) 續領失業金報 637.2 萬人，預期 640 萬人，前值自 678.6 萬人上調至 680.1 萬人

費城 Fed 11 月製造業指數報 26.3，預期 22.0，前值 32.3

美國 10 月成屋銷售年化數報 685 萬，預期 644 萬戶，前值 654 萬戶

華爾街分析

投行 Jefferies 分析：「總體而言，本週初領失業金增幅令人不安，並且可能顯示未來幾週內我們將看到類似情況。」

LPL Financial 資深市場策略師 Ryan Detrick 稱：「我們以前曾看過這本劇本，當經濟出現放緩跡象時，投資者紛紛湧向科技和成長股安全領域，但現在有了下一個刺激計劃的希望，一切都會改變。」

Ryan Detrick 稱：「顯然，對此市場樂觀情緒有所反彈，費半成分股是更安全的選項，因為半導體不太會受到疫情影響。」

Sevens Report 創始人 Tom Essaye 認為：「負面新冠消息 / 不斷升級的經濟封鎖開始抵消人們對疫苗的樂觀情緒，這給市場帶來了壓力。華爾街面臨自今年春季以來最多的限制，這將給經濟帶來壓力，可能還會影響到營收。」