聖誕節佳節即將到來，今年全球注定要迎來一個不同以往的聖誕節，世界衛生組織 (WHO) 週四 (19 日) 表示，這不意味著聖誕節就不能過得很快樂。

「金勾背 ♫ 金勾背 ♫ 金勾偶樂威 ♫ 」耶誕佳節將至，各國政府正在考慮可能放寬防疫限制，讓人們與家人團聚。

往年人們都會在家中團聚慶祝聖誕節，今年世衛建議外出聚會，保持社交距離。(圖片：AFP)

世衛歐洲區域主任 Hans Henri P. Kluge 週四稱，在全球新冠大流行中，人們將迎來一個不同以往的聖誕節，但不意味著耶誕節就不能過得很快樂。

Hans Henri P. Kluge 建議，儘管北半球天氣寒冷，人們外出聚會是一種選擇。如果當地限制允許，人們仍可與親人團聚在公園野餐。

英格蘭公共衛生署國家感染中心副主任霍普金斯 (Susan Hopkins) 表示，進入聖誕節後需特別小心人們接觸的頻率，以降低聖誕節前的疫情傳播速度。

輝瑞 (PFE-US) 和 Moderna (MRNA-US) 新冠疫苗相繼傳出好消息後，週四阿斯利康 (AZN-US) 和牛津大學聯合研發的新冠疫苗第二階段試驗顯示，該疫苗 99% 受試者施打疫苗後成功出現抗體，尤其是對老年人產生強大的免疫反應。

Hans Henri P. Kluge 表示，任何新冠疫苗都應該是全球的公共利益，所有人都應享有平等的機會。

Hans Henri P. Kluge 稱，在過去幾天中，我們收到了兩種特別有前景的疫苗好消息，除非我們確保所有國家都能進入疫苗市場，公平地交付疫苗，進行有效部署，並解決各國對疫苗問題，否則這個承諾將永遠無法實現。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續發燒，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 5635 萬例，死亡數突破 135 萬例。美國累計確診超過 1,153 萬例，累計死亡數超過 25 萬。