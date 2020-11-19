阿斯利康疫苗中期試驗99％有效 老年人產生強大免疫反應

輝瑞和 Moderna 新冠疫苗相繼傳出好消息後，週四 (19 日) 阿斯利康和牛津大學聯合研發的新冠疫苗第二階段試驗顯示，該疫苗 99% 受試者施打疫苗後成功出現抗體，尤其是對老年人產生強大的免疫反應。

英國製藥巨頭阿斯利康新冠疫苗週四 (19 日) 於《柳葉刀》(The Lancet) 發布中期試驗結果顯示，最容易因新冠死亡或重病風險的高齡組，經接種該疫苗能夠增強免疫力，此研究經同行評審並接受發表。

該研究對 560 名受試的健康成人進行受測，分別有 56-69 歲中高齡組、70 歲以上高齡組，與 18-55 歲的青壯年齡組皆有相似的免疫反應，有 99% 產生中和抗體反應，疫苗導致的副作用輕微，特別是對老年人發展出較好的免疫能力。

然而，第 3 期試驗研究仍在進行中，候選疫苗在預防新冠病毒的有效性尚無更新數據。

研究人員提到，阿斯利康疫苗的第二階段結果是令人振奮的，因為研究表明，隨著年齡的增長，人們對疫苗的免疫反應趨於下降。

受此消息影響，阿斯利康 (AZN-US) 盤前上漲近 0.5%，暫報每股 54.30 美元。

阿斯利康迄今疫苗試驗一波三折，今年 9 月阿斯利康受測者於臨床試驗中疑似發生副作用，患者出現無法解釋罕見疾病，讓該公司一度宣布暫停全球試驗計劃。

爾後又傳出巴西一名受試者死亡消息，但該消息證實是一場烏龍，受試者實際上並未接種過阿斯利康疫苗。

新冠疫苗研究全球百花齊放，繼全球目前有 23 款疫苗進入臨床試驗並陸續傳出捷報，輝瑞 (Pfizer)(PFE-US) 與德國藥廠 BioNTech 共同合作開發新冠肺炎疫苗有效性高達 95%，美國生技公司莫德納 (Moderna) (MRNA-US) 旗下新冠疫苗有效性超過 94%。