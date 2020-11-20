亞馬遜Echo Frames改良完成！下個月向大眾開賣 售價249.99美元

亞馬遜 (AMZN-US) 去年亮相的智慧眼鏡 Echo Frames 終於向大眾開賣。Echo Frames 搭載 Alexa 語音助理，售價 249.99 美元，將於 12 月 10 日出貨。

Echo Frames 在去年的亞馬遜硬體發布會上亮相，為「Day 1」系列產品的一部分，但當時僅提供給受邀請的消費者，亞馬遜再依據受邀用戶的反饋，對第二代 Echo Frames 加以改良，現在終於向大眾推出。

改良的部分包括電池壽命延長 40%、自動關閉功能 (不使用眼鏡時可最大程度延長電池壽命)、升級版的「VIP 過濾器」，可讓用戶對特定 app、聯絡人的通知、日程提醒和群組訊息優先化排序，以及「自動音量」功能，可根據用戶周遭環境的噪音程度來自動調整設備的音量。

新一代 Echo Frames 有綠、藍、黑 3 色可選，雖然鏡片為無度數鏡片，但消費者可在 LensCrafters 商店配製有度數的鏡片。

亞馬遜表示，曾受邀買下第一代 Echo Frames 的用戶將能以 70 美元購買升級版。亞馬遜發言人拒絕透露參與受邀購買計畫的消費者人數。

在 Echo Frames 逐步推出直至向大眾完全推出的過程中，亞馬遜也正淘汰另一款「Day 1 版」產品—— Echo Loop 戒指。

Echo Loop 戒指同樣在去年發布會上亮相，是一款鈦金戒指，同樣搭載 Alexa 語音助理。亞馬遜表示，已購買 Echo Loop 戒指的用戶將持續取得該設備的升級與支援。