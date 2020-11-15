美大選後歷史經驗顯示 臺灣特別股具下檔保護力

美國總統大選後該怎麼投資，凱基投信表示，美選結果雖不至於影響全球貨幣與財政政策的寬鬆力道，惟市場波動存在，全球充沛的資金會繼續尋找適宜的資產，而台灣市場持續受到美中抗衡、企業轉單等效應，吸引資金簇擁；尤其據歷史經驗顯示，在美國大選後，臺灣特別股資產具備補漲抗震空間，可做為投資人的資產配置選擇之一。

根據彭博資訊統計 2017 年底至 2020 年第三季底，金融市場走勢震盪，臺灣特別股走勢卻相對平穩，除了今年受到疫情衝擊導致流動性問題而呈現短波回檔，但拉長線觀察整個統計期間，臺灣特別股表現佳且年化報酬率有 5.02%；即便遇上市場震盪時期，臺灣加權指數最大跌幅 28.6%，臺灣特別股僅回檔 10.5%，臺灣特別股表現相對於台股大盤抗跌、且又具備隨市場上揚的投資特色。

凱基臺灣多元收益多重資產基金經理人李奇潭表示，隨著近期國際政治議題、新冠肺炎感染人數持續攀升、經濟活動受到衝擊等因素，市場氣氛略顯觀望，但針對長期投資者而言，持續保持多樣化的投資組合才有助長期投資的累積，穩健型的投資人亦可以透過多重資產基金，加入臺灣特別股資產，參與股市成長機會，兼顧下檔風險保護。

李奇潭指出，台灣市場的基本面維持穩定，有利於臺灣特別股的抗震性、低波動等投資特色，在波動市場中可以相對發揮優勢；此外，臺灣特別股具有穩健配息與相對高殖利率兩大特性，加上發行人多以金融業為主，使特別股資產具備近似債券的波動度，亦可追求穩健的報酬機會，可望吸引資金持續進駐。

凱基投信表示，以凱基臺灣多元收益多重資產基金為例，配置於特別股的比重就逾 6 成、可轉債近 2 成；產業配置方面，截至第 3 季底，金融業占 50.7%、資訊技術約 18.6%、工業與其他類約計 16.5%，此基金操作持續以表現較為穩健的臺灣特別股為核心，搭配臺灣可轉債及 ETF 進行配置，後續則多留意二度疫情狀況，作為進場加碼速度的依據。