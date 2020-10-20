不甩市場不確定風險 特別股靠資金行情支撐

新冠肺炎疫情二度爆發隱憂持續蠢動，加上美國總統大選倒數，諸多不確定性讓股市陷入震盪盤整，但反觀特別股指數，在資金持續淨流入挹注下，自 10 月以來仍維持穩健走勢，柏瑞投信表示，在各國央行同步維持大規模寬鬆基調不變下，有助於特別股指數利差逐步收斂。

根據統計，整體特別股 ETF 資金自 9 月以來仍穩定的流入，尤其是近期股市出現明顯拉回，但特別股市場仍呈現穩定資金小幅流入，顯示投資人相對偏好高信評和高殖利率的特別股。

進一步看特別股指數的歷史價格報酬率，未來除了股息收入外，特別股價值面並未出現有高估的情況。

柏瑞特別股息收益基金經理人馬治雲表示，從評價面來看，特別股價格在近幾個月的利差收斂上漲後，特別股的價值面已回升到合理區間，短期在利多因素持續下漲勢有望延續，中長期則有股息收入可期。

柏瑞投信指出，低利率環境將持續提供發行人誘因買回特別股，美國聯準會 (Fed) 持續購買公司債的計畫，也將為特別股提供強勁的價格下檔支撐。

以產業標的來說，相對看好金融業，馬治雲指出，根據彭博統計，全球主要大型銀行第二季底的流動性覆蓋率遠高於 Basel III 規範，並已上升到新高水位，顯示銀行短期流動性風險受到保障。

不過，柏瑞投信也提醒，特別股市場仍有波動風險，建議投資人可衡量自身風險承受度，以分批布局、長期持有的方式投資特別股，於低利環境中打造可獲取較高息收的機會。

