特別股價值未高估 中長期基本面仍看好

對於新冠疫情於冬天大流行和經濟復甦放緩的擔憂仍在，加上美國總統大選和經濟振興計畫的種種不確定性，避險需求壓抑美國 10 年期公債殖利率維持在低檔區間整理，但特別股指數 * 10 月以來仍維持穩健走勢。柏瑞投信表示，面對新冠疫情捲土重來的威脅，各國政府和央行都已嚴陣以待，維持大規模寬鬆貨幣政策的基調不變，有助於特別股指數利差逐步收斂。

另方面，自 9 月份以來，整體特別股 ETF 資金流向仍呈現穩定的流入，特別是近期股市出現明顯拉回，但特別股市場仍呈現穩定資金小幅流入，顯示投資人相對偏好高信評和高殖利率的特別股 **。而從特別股指數的歷史價格報酬率顯示，未來除了股息收入外，特別股價值面並未出現有高估的情況。

柏瑞特別股息收益基金 (基金之配息來源可能為本金) 經理人馬治雲表示，從評價面來看，特別股價格在近幾個月的利差收斂上漲後，以選擇權調整利差 (OAS) 角度分析，特別股的價值面已回升到合理區間。不過，短期在利多因素持續下，特別股可望延續漲勢，中長期報酬則可預期多來自於時間累積的股息收入。

金融業基本面中長期看法正向

此外，低利率環境將持續提供發行人誘因買回特別股，而美國聯準會 (Fed) 持續購買公司債的計畫，亦將為特別股提供強勁的價格下檔支撐。至於先前國際媒體揭露美國財政部犯罪執法網路檔案，全球銀行於 1999-2017 年期間有高達 2 兆美元的可疑交易活動，並點名多家跨國大型銀行，但都已獲得澄清，目前亦無相關問題。

柏瑞特別股息收益基金 (基金之配息來源可能為本金) 經理人馬治雲指出，銀行洗錢的短期負面消息並不影響對於特別股中長期基本面的正向看法。此外，根據彭博分析師統計，全球主要大型銀行第二季底的流動性覆蓋率遠高於 Basel III 規範，並已上升到新高水位，顯示銀行短期流動性風險受到保障。

在投組配置策略上，將彈性因應市場 / 風險環境變化而調整，未來伺機降低現金比重至 5% 以下，預期部分 Legacy 特別股會被買回，因此將持續增加新發行的特別股為主。本基金偏好較高票息標的，以兼顧較高息收機會和相對較短的有效存續期間至於投組平均股利率仍具吸引力 (截至 9 月底的投組殖利率為 6%)。

柏瑞投信提醒，特別股市場仍有波動風險，建議投資人可衡量自身風險承受度，以分批布局、長期持有的方式投資特別股，於低利環境中打造可獲取較高息收的機會。

* 全文所指特別股之價格、殖利率、利差，皆以 ICE 美銀固定利率優先證券指數為例。

** 美銀固定利率優先證券指截至 9 月底的殖利率為 4.58%。



由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故此類型基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，此類基金不適合無法承擔相關風險之投資人，適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人，投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。柏瑞投信發行之高收益債券基金亦得投資於美國 Rule 144A 債券，此類債券亦有流動性、信用及價格風險。

人民幣別之匯率除受市場變動因素影響外，尚會受到大陸地區法令或政策變更，或人民幣清算服務限制，影響人民幣資金市場之供需，進而導致其匯率波動幅度可能較大，影響此類投資人之投資效益，故投資人民幣基金存在人民幣貨幣風險。以外幣計價之貨幣申購或贖回時，其匯率波動可能影響該外幣計價受益權單位之投資績效，因此經理公司將為此類投資人為該計價幣別之貨幣避險交易。然投資人應注意，避險交易之目的在於使該外幣計價受益權單位因單位價值下跌而遭受損失的風險降至最低，然而當該外幣計價之幣別相對於基金及／或基金資產計值幣別下跌時，投資人將無法從中獲益。基金投資涉及新興市場部位，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。在此情況下，投資人可能承受相關金融工具操作之收益／虧損以及其成本所導致的淨值波動配息金額取決於經理公司，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素上下波動，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。詳細配息資訊及配息政策請至柏瑞投資理財網查詢。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付任何涉及由本金支出的部份可能導致原始投資金額減損，基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。配息組成項目揭露於本公司網站。配息率並非等於基金報酬率，於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。本基金在配息政策上主要是運用所投資之個股，在該公司有盈餘分配的情況下，所發放之現金股利，且該收入不一定具有定期給付之特性。本基金之配息將視整體基金收益及淨資產價值之情形運作，此配息結果可能涉及本金。基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 ×100%」，年化配息率為估算值」。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素上下波動。詳細配息資訊及配息政策請至柏瑞投資理財網查詢。柏瑞特別股息收益基金 (本基金之配息來源可能為本金) 在配息政策上主要是運用所投資之特別股個股，在該公司約定條件下，所發放之現金股利，且該收入多數具有定期給付之特性。基金之配息將視整體基金收益及淨資產價值之情形運作，此配息結果可能涉及本金。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。本基金經金管會核准或同意生效，惟並不表示絕無風險。 基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 有關基金應負擔之費用 (境外基金含分銷費用及反稀釋費) 已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。本公司及各銷售機構備有公開說明書，歡迎索取，或經由柏瑞投資理財資訊網或公開資訊觀測站查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中，投資人可至前述網站查詢。上述觀點為投資團隊的意見，可能隨時變動，僅供說明用途。基金過去績效不代表未來績效之保證。風險等級為本公司依照投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製，分類為 RR1-RR5 五級，數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。(TM109240)