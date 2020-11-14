〈紐約匯市〉確診激增日圓再攀漲 市場衡量疫情前景 美元貶、澳幣升

歐美新冠肺炎 (COVID-19) 新一波疫情高燒不退，打壓投資人本周稍早因疫苗研發進展而增強的風險偏好，避險貨幣日圓、瑞士法郎周五 (13 日) 恢復升勢，美元走軟。但同樣被視為風險胃納的澳幣也回升。

輝瑞和 BioNTech 實驗性新冠疫苗出現重大進展，但染疫人數不斷增加，讓市場難以保持樂觀情緒。美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾和歐洲央行 (ECB) 總裁拉加德都強調，經濟前景依然充滿不確定性，ECB 官員也說，雖然疫苗消息令人鬆一口氣，但歐元區仍無法免於新封鎖措施的影響。

德國衛生部長周五表示，現在就判斷封鎖措施將持續多長時間還為時過早，法國總理則說，至少未來兩周內，法國都不會放寬封鎖措施。

Western Union Business Solutions 分析師 Joe Manimbo 說：「市場看到隧道盡頭的光明，但我們仍在隧道裡。」

日圓兌美元周五升值 0.46% 至 104.615 日圓。瑞郎兌美元也攀升，周中一度觸及 0.9192。歐元兌美元上揚 0.24% 至 1.1832 美元。

追蹤美元對一籃子貨幣的美元指數周五紐約尾盤報 92.7613，下跌 0.22%。

美元指數走勢

Alex Jekov 等法國巴黎銀行策略師表示，負實質收益率導致外國放慢購買美國債券的力道，可能導致美元走軟。

儘管日圓兌美元回升，但受周一重貶逾 2% 拖累，本周表現為 6 月以來最糟糕的一周。

另一方面，作為風險胃納和全球經濟成長流動性指標的澳幣回升，澳幣兌美元周五升值 0.44% 至 0.7265。

法國興業銀行外匯策略師 Kit Juckes 說：「Fed 預料整個冬季以及之後都會保持超寬鬆政策，加上疫苗樂觀情緒增強，都讓美元看跌。長期而言，最大贏家將是 beta 值較高、對經濟成長和貿易敏感的貨幣。」

澳洲外交事務和貿易部副部長 Christopher Langman 周五表示，澳洲期待對中國貿易的「技術性問題」能盡快獲得解決，這是否會左右未來的中澳關係發展受到矚目。

紐元周五持平，但周線上漲。紐元在周三攀升至逾一年半高點，因交易員預測紐西蘭央行採取負利率的可能性降低。

英鎊對美元升值。英國和歐盟貿易談判再次超過期限，預定周一恢復協商，而英國首相強生 (Boris Johnson) 重要顧問、2016 年英國脫歐運動主要擘劃者康明斯 (Dominic Cummings) 將在年底前辭職，分析師認為，這代表未來英國在談判上會採取沒那麼強硬的路線。

隨著脫歐進入最後階段，強生政府的核心成員出現人事震盪，另一名重要顧問、負責媒體溝通的凱恩 (Lee Cain) 周三請辭，未接受被拔擢為幕僚長的待遇。凱恩是康明斯盟友，2016 年脫歐運動期間負責新聞通訊。

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