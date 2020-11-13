央行三巨頭齊聚 鮑爾：疫苗不是經濟萬靈丹

週四 (12 日) 美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾、歐洲央行 (ECB) 主席拉加德、英國央行總裁貝利等以線上會議方式出席歐洲央行論壇。

鮑爾認為，美國經濟短期仍受疫情帶來不確定性，疫苗並非經濟的特效萬靈丹，美國經濟體不會回到從前的狀況亦令他擔憂。

央行三巨頭齊聚線上歐洲央行論壇。 (圖片：翻攝 youtube)

新冠疫苗並非特效萬靈丹 經濟前景仍不容樂觀

鮑爾表示，儘管本週早些時候有積極的疫苗消息，但新冠疫苗並非特效萬靈丹，短期來看，美國經濟前景仍然不確定，隨著病毒傳播速度加快，未來幾個月新冠疫情可能帶來挑戰。

鮑爾稱，新冠疫苗的研發對中期而言是個好消息，但疫苗問世時間、供應與效果方面仍存在挑戰與不確定性。

三大央行行長皆對新冠疫苗對經濟前景的影響抱持謹慎看法，並認為疫情擴散持續影響近期經濟。

美經濟面臨的最大隱憂

鮑爾點評，總體而言，美國經濟復甦力道正在放緩，而他對婦女、兒童和企業主面臨疫情長期後果表達擔憂。

鮑爾稱，不平等的現象日益嚴重，婦女非自願離開就業市場，因為孩童無法正常入學受教育，失去一代又一代人智力資本的小企業正受到影響，工人長期失業、失去曾經擁有的生活。

鮑爾認為，美國經濟體不會回到從前。經濟正在復甦，但有別以往，美國將更多地依賴於科技、這對許多勞工來說更加困難。

或有更多工具、政策出台

鮑爾提到，自動化和在家工作崗位的增長趨勢正提升挑戰，這意味著決策者將必須更加寬鬆。

但鮑爾警告，由於美國經濟復甦的方式將與以往不同，失業工人將需要更多的支援。

鮑爾提到，鑑於經濟前進的道路可能充滿挑戰，聯準會可能需要做更多的事情以加強經濟復甦。國會也許還需要做更多的事情，但具體細節取決於國會。

拉加德呼籲，政策協同的力量一直很強大，呼籲各央行長共同面對暴風雨。

尚未決定發行數位美元

克利夫蘭聯邦準備銀行總裁梅斯特 (Loretta Mester) 9 月曾透露，Fed 正研究探討如何提供美國央行的全電子貨幣，正準備直接向每個美國人存入數位美元。

鮑爾週四稱，聯準會尚未決定是否發行數位貨幣，考量美元地位，聯準會將以謹慎的態度來處理。