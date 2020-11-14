美單日確診飆15.3萬刷新紀錄 福奇：美國能扭轉局面

美國國家過敏症和傳染病研究所 (NIAID) 所長福奇 (Anthony Fauci) 週五 (13 日) 表示，美國人民應小心謹慎，持續遵循防疫措施，加上疫苗幫助，美國能扭轉局面！

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續發燒，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 5291 萬例，死亡數突破 129 萬例。

美國累計確診超過 1056 萬例，累計死亡數超過 24.2 萬。週四美國通報超過 153,400 例新增確診病例，連續三日刷下單日最高記錄。

COVID Tracking Project 彙編數據顯示，全國有超過 6.7 萬人因染疫情而住院治療，多州醫院系統滿載率創下新高。

福奇檢視，有許多因素導致了這次疫情大爆發，其中包括人們越來越厭倦遵循防疫措施。

福奇敦促美國人小心謹慎，因為隨著兩週後的感恩節臨近，這將成為一個特別的問題，很多美國人將去拜訪家人和朋友，可能會把病毒帶回家。

福奇敦促，美國人應戴上口罩、居家隔離，經常洗手並遵循其他公共衛生措施。

福奇稱，如果我們遵循這些簡單的公衛措施，疫情將趨於平穩並開始下降，而請借助疫苗，美國可以扭轉這一局面，這不是徒勞無功的。