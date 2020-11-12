評估疫苗前景還太早 IEA下修今年原油需求預期

國際能源署 (IEA) 週四 (12 日) 發布最新報告，下修 2020 年每日原油需求預期，認為如今評估疫苗前景仍為時過早，預計需求在 2021 年前不會受到顯著提振。

IEA 月度報告預計，今年全球原油需求將萎縮 880 萬桶 / 日，較上月預期減少 40 萬桶 / 日，同時上調 2021 年全球原油需求預期至 580 萬桶 / 日，較上月增加 30 萬桶 / 日。

自輝瑞 (Pfizer) 和 BioNTech 公布樂觀的疫苗後期試驗結果後，國際油價已連續 3 個交易日走高。

儘管如此，IEA 表示，現在就知道疫苗如何及何時才能讓生活回歸正常仍太早，目前看來，預計明年上半年以前，疫苗前景不會帶來任何重大影響。

台北時間晚間 17 時 51 分，國際油價於平盤微幅震盪，布蘭特原油期貨跌 0.07％，至每桶 43.77 美元；西德州中質原油 (WTI) 期貨跌 0.02％，至每桶 41.22 美元。

IEA 月度報告後，OPEC + 預計 11 月 30 日至 12 月 1 日舉行會議，就下一階段的產油政策進行討論。

IEA 認為，考慮到疫苗短期內無法拯救原油市場，需求疲軟加上原油供應過剩可能為下個月的 OPEC + 會議帶來難題，除非基本面產生變化，否則市場再平衡的進展依舊緩慢。

因經濟前景不如預期，加上新冠病例數激增，OPEC 週三 (11 日) 將今年的原油需求預期下調至萎縮 980 萬桶 / 日，明年為增長 620 萬桶。