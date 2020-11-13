弘塑Q3 EPS 4.06元創高 前三季賺近一股本

濕製程設備廠弘塑 (3131-TW) 今 (13) 日公告第三季財報，稅後純益 1.16 億元，季增 14.85%，年增 27.47%，每股稅後純益 4.06 元，前三季稅後純益 2.85 億元，年增 28.96%，每股稅後純益 9.99 元；受惠封測大廠投入先進封裝，弘塑相關設備出貨動能強勁，第三季每股純益創下三年新高。
弘塑第三季營收 6.44 億元，季增 4.38%，年增 13.58%，毛利率 47.11%，季減 0.39 個百分點，年減 0.33 個百分點，營益率 24.16%，季增 1.65 個百分點，年增 2.39 個百分點，稅後純益 1.16 億元，季增 14.85%，年增 27.47%，每股稅後純益 4.06 元。
弘塑前三季營收 17.56 億元，年增 21.94%，毛利率 46.21%，年減 0.13 個百分點，營益率 21.46%，年增 2.08 個百分點，稅後純益 2.85 億元，年增 28.96%，每股稅後純益 9.99 元。
展望明年，弘塑看好隨著前三大客戶同步進行擴產，明年營運將再優於今年，其中，晶圓代工客戶因大力投資先進封裝領域，明年將成為公司最大客戶，預計明年第四季進入營收認列高峰期。