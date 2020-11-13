〈啟碁法說〉明年5G應用估增2-3倍 車用將回到正常水準

網通廠啟基 (6285-TW) 今 (13) 日召開法說，董事長謝宏波指出，明年 5G 應用將有 2-3 倍以上的成長，車用也將回到疫情前的正常情況，加上 Wi-Fi 6、ADAS、低軌道衛星等新應用，明年將穩健成長、展望樂觀。

啟碁第三季接單回到正常水準，但受缺料導致生產不順、匯率等因素影響，每股純益 1.21 元，略低於預期，前三季每股純益 2.89 元，也較去年同期 3.06 元下滑。

謝宏波表示，5G 產品線今年受疫情影響，各國在建設、推廣上都受到干擾，但預計明年起至 2023 年，疫情逐漸可控下，政府、企業加速推動基礎建設，5G 將進入高速成長。

目前起碁 5G 應用佈局在美國以毫米波為主、非美國地區則以 Sub-6GHz，營收占比仍低僅約 3-5%，謝宏波認為，明年比重將達 7-10%，且因基期較低，營收會成長 2-3 倍以上。

至於車用，謝宏波指出，第三季末、第四季初已回到 9 成水準，預計明年將回到 2019 年表現，其中開案進度來看，電動車成長幅度優於傳統汽車。

各地生產佈局方面，以產值來看，中國昆山 35-40%、越南 10-15%，台灣 45-50%，謝宏波指出，今年產能利用率跟去年差不多，但明年會比今年好一點，生產比例不會有太大改變。

啟碁今年資本支出約 13-15 億元，公司指出，明年將擴大至 20 億元，主要是因應越南 V2 廠第四季投產、台南 S3 廠工程需求，而台南 S3 場預計 2022 年下半年投產。

以啟碁產品營收占比來看，網通 45%、車用 30% 以上，居家聯網近 25%、其他約莫 5%；若以地區來看，歐洲 30%、美國 46%、亞洲 24%。

不過，謝宏波也坦言，明年仍須關注材料供應、匯率波動、疫情發展，以及美中貿易戰四大外部挑戰，但也會透過與客戶協調，重新談報價，降低影響。