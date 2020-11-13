代銷業龍頭海悅Q3營收獲利雙創高 前三季EPS 9.35元

不動產代銷業龍頭海悅 (2348-TW) 公布最新財報，第三季營收及稅後純益同創高，每股純益 3.91 元，前三季稅後純益 8.44 億元，每股純益達 9.35 元，第四季銷售熱度仍高，有助營運表現。

海悅代銷本業方面，受惠產品銷售去化率高，及中南部代銷佈局進入收成期，第三季營收 11.07 億元，年增率 147.51%，稅後純益為 3.72 億元，創新高，季增 26.44%，年增 1.7 倍，每股純益 3.91 元；累計 2020 年前三季營收為 23.46 億元，稅後純益 8.44 億元，年增 1.47 倍，每股純益達 9.35 元。

海悅主管指出，今年持續與理念契合的建商合建，繼與達麗建設共同投資台中水湳經貿園區總銷 80 億元「達麗創世紀」建案，預計 12 月公開銷售；攜手亞昕 (5213-TW)、新潤興業 (6186-TW) 及白天鵝建設取得南港 1626 坪土地，規劃總銷 120 億元的「達麗創世紀」建案，預計明年初啟動銷售；再度加碼布局台中，與達麗建 (6177-TW) 設共同投資 21.83 億元，取得台中市北區 833.39 坪土地，受惠與建商合建綜效，期穩健挹注轉投資收益。

海悅與大型建商的合作案亦緊密進行，代銷本業的成長動能無虞；此外，公司未來三年都將有穩定的轉投資收益，今年第二季海悅業外認列轉投資持股 10.53% 的贊富建設所興建豪宅建案「敦南寓邸」，銷售利益為 1.16 億元，第四季將陸續挹注轉投資收益的建案有「河藍灣 」、「英倫花園」等建案；未來幾年，由於海悅旗下子公司分別推出的鶯歌「微笑海悅」與新莊「海悅花園」建案已全數完銷，公司各持股 55% 及 70% 股權，預計於 2021 年、2023-2024 年以完工認列挹注收益。