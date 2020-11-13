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〈美股早盤〉思科、迪士尼財報加持 道瓊開盤漲逾200點

〈美股早盤〉思科、迪士尼財報加持 道瓊開盤漲逾200點 (圖：AFP)
〈美股早盤〉思科、迪士尼財報加持 道瓊開盤漲逾200點 (圖：AFP)

美股四大指數週五 (13 日) 皆揚，在思科 (Cisco) 和迪士尼 (Disney) 財報領軍之下，道瓊工業指數早盤漲逾 200 點或 0.7％，那斯達克指數漲 0.6％，標普 500 指數 0.7％，費半漲 1.5％。

道瓊成份股以思科 (CSCO-US) 和迪士尼表現最佳，兩者週四 (12 日) 盤後公布財報表現，雙雙優於華爾街預期，開盤分別漲 4％和近 6％。

近期，市場對疫苗的樂觀態度催生了類股輪動，投資人陸續自因疫情表現突出的科技股撤離，使銀行、能源等週期性股票躍升本週表現最佳。

然而，由蘋果 (AAPL-US)、微軟 (MSFT-US)、亞馬遜 (AMZN-US) 和臉書 (FB-US)acebook 領頭的大型科技股週五開盤仍小幅上漲。

疫情消息面，根據約翰霍普金斯大學數據，週四 (12 日) 美國新增確診數超過 15 萬例，為疫情爆發以來首度，使全美累計確診數來到 1,056 萬例。

疫情爆發以來，俄亥俄州和明尼蘇達州單日確診數首度突破 7,000 例，而賓州和印第安納州單日新增 6,000 例，單日確診數創新高的州還包含科羅拉多州、猶他州、新墨西哥州、南達科他州、北達科他州、俄勒岡州等。

繼紐約州實施最新防疫限制措施後，芝加哥市長 Lori Lightfoot 要求民眾取消感恩節計畫，宣布下週一 (16 日) 起實施為期 30 天的居家避疫令 (Stay-at-home advisory)，呼籲盡量避免非必要活動。

截至台北時間週五 (13 日)21 時許：
  • 道瓊指數上漲 207.50 點或 0.71%，暫報 29287.67 點
  • 那斯達克上漲 70 點或 0.60%，暫報 11779.59 點
  • 標普 500 指數上漲 24.39 點或 0.69%，暫報 3561.40 點
  • 費半上漲 37.29 點或 1.50%，暫報 2515.71 點
  • 台積電 ADR 上漲 1.67% 至每股 91.32 美元
  • 十年期美債殖利率下跌至 0.888%
  • 紐約輕原油下跌 0.95% 至每桶 40.73 美元
  • 布蘭特原油下跌 0.74% 至每桶 43.21 美元
  • 黃金上漲 1.04% 至每盎司 1892.70 美元
  • 美元指數下跌 0.14% 至 92.825 點  
標普 500 指數日線圖 (圖：鉅亨網)
標普 500 指數日線圖 (圖：鉅亨網)
焦點個股：

迪士尼 (DIS-US) 早盤上漲 3.91％，至 140.82 美元

Q4 財報關鍵數據

  • 每股虧損： 20 美分，低於分析師預期的 71 美分 (Refinitiv 調查)
  • 營收：147.1 億美元，略高於分析師預期的 142 億美元 (Refinitiv 調查)

各集團營收表現 

  • 媒體網絡集團：年增 11% 至 72.1 億美元
  • 遊樂園和渡假村集團：年減 61% 至 25.8 億美元
  • 電影娛樂集團：年減 52% 至 16 億美元
  • 直接對消費者的銷售：年增 41% 至 48.5 億美元 

思科 (CSCO-US) 早盤上漲 5.87％，至 40.94 美元

2021 會計年度 Q1 基於 GAAP 財報關鍵數據：

  • 營收報 119 億美元，年減 9%，優於 Refinitiv 預期的 118.5 億美元
  • 稀釋後 EPS 報 51 美分，年減 25%
  • 淨利報 22 億美元，年減 26%

基於 non-GAAP 財報關鍵數據：

  • EPS 報 76 美分，年減 10%，優於 Refinitiv 預期的 70 美分
  • 淨利報 32 億美元，年減 11%

應材 (AMAT-US) 早盤上漲 4.21％，至 72.74 美元

2020 會計年度 Q4 基於 GAAP 財報關鍵數據：

  • 營收報 46.9 億美元，年增 25%，優於 FactSet 預期 46 億美元
  • 毛利率報 45.4%
  • 營業利益為 12.8 億美元，占淨銷售額的 27.4%，
  • 調整後 EPS 為 1.23 美元，年增 64%，優於 FactSet 預期的 1.17 美元
  • 自由現金流 (FCF)11.53 億美元

基於 non-GAAP 財報關鍵數據：

  • EPS 報 1.25 美元，年增 56%
  • 毛利率報 45.7%
  • 營業利益為 13.3 億美元，占淨銷售額的 28.3%
  • 淨利報 7.55 億美元
每日關鍵經濟數據：
  • 美國 10 月 PPI 年增率報 0.5%，預期 0.2%，前值 0.4%
  • 美國 10 月 PPI 月增率報 0.3%，預期 0.2%，前值 0.4%
  • 美國 10 月核心 PPI 年增率報 1.1%，預期 1.2%，前值 1.2%
  • 美國 10 月核心 PPI 月增率報 0.1%，預期 0.3%，前值 0.4%
藍線：美國 CPI 年增率，綠線：美國 PPI 年增率 (圖：Zerohedge)
藍線：美國 CPI 年增率，綠線：美國 PPI 年增率 (圖：Zerohedge)
  • 台北時間晚間 23:00 將公布美國 11 月密大消費者信心，預期 82.0，前值 81.8
華爾街分析：

目前市場大多數樂觀情緒主要來自新冠疫苗的樂觀前景。Baird 董事總經理 Patrick Spencer 表示，低利率、低通膨以及明年前景將有助於推動股市走升，他認為，美國不會實施全國性封鎖措施，並預計將出現 V 型反彈。

Spencer 表示，疫苗的關鍵在於產生群體免疫，一旦達成目標，消費者就會恢復支出。

Principal Global Investors 首席策略師 Seema Shah 認為，歐美感染數仍持續上升，加上今年的防疫封鎖措施導致商業活動中斷，這可能在一段時間內拖累經濟增長。

Shah 認為疫苗肯定會為市場提供一些助力，但也警告當前經濟仍面臨許多問題，不只是接下來幾季，問題可能持續一至兩年。

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