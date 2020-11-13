〈美股盤前要聞〉市場持續憂心疫情 美股期貨回穩

由於市場持續憂心新冠肺炎 (COVID-19) 疫情，加上中美衝突再度升溫，美股昨晚下跌，不過週五 (13 日) 美股期貨回穩，從跌勢中有所反彈。

1. 市場憂心新冠肺炎疫情

美股期貨於週五走高，表明市場可能將從新冠肺炎病例數飆升帶來的跌勢中反彈。道瓊期貨上漲 0.99%，標普 500 期貨漲 0.94%，斯達克 100 期貨上漲 0.80%。

由於市場擔心為遏制疫情的新限制措施將導致經濟復甦停滯，使股市於週四收盤走低。

根據約翰 · 霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 的數據顯示，在美國加州，新冠肺炎病例數就超過了 100 萬人。美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾表示，儘管本週早些時候有積極的疫苗消息，但新冠疫苗並非特效萬靈丹，短期來看，美國經濟前景仍然不確定，隨著病毒傳播速度加快，未來幾個月新冠疫情可能帶來挑戰。

鮑爾稱，新冠疫苗的研發對中期而言是個好消息，但疫苗問世時間、供應與效果方面仍存在挑戰與不確定性。鮑爾認為，美國經濟體不會回到從前。經濟正在復甦，但有別以往，美國將更多地依賴於科技、這對許多勞工來說更加困難。

2. 川普再簽禁令 封殺 31 家中國軍方背景企業

近期美中關係因香港問題再度對立，週四 (12 日) 美國總統川普再度簽署針對中國投資的行政命令，禁止美國人投資與中國軍方有關聯的 31 家中企。

本次行政命令適用於 31 家具中國軍方背景的中國企業，包括華為、海康威視、浪潮集團、中國移動、中國電信、中國航空工業集團、中國鐵道建築集團、中國船舶重工集團、熊貓電子集團等。

該禁令將禁止美國公司和個人直接或通過基金擁有這些中國企業的股份，1 月 11 日起，美政府禁止個人或企業購買或投資納入這些中企的的新興市場基金，還限定在明年 11 月 11 日之前撤回中國證券等相關投資。

川普政府指控，中國正在越發地利用美國資本進行軍事、情報和其他安全機構的發展和現代化，這對美國構成了威脅。

3. 迪士尼 Q4 營收高於預期 Disney + 訂閱數大增

迪士尼 (DIS-US) 公布第四季財報，串流服務訂閱人數強勁增長，且營收超過預期，虧損程度也低於預期。美股盤前上漲 4.41%。

迪士尼第三季每股虧損 20 美分，低於分析師預期的 71 美分。營收 147.1 億美元，略高於分析師預期的 142 億美元。迪士尼公布，串流服務 Disney + 付費訂閱人數 (截至第四季底) 已經超過 7300 萬人。



迪士尼財務長 Christine McCarthy 在電話會議上表示，迪士尼 1 月將暫停派發半年股息，但長遠來看，迪士尼還是會繼續派發股息。此前，維權投資人 Dan Loeb 表示，迪士尼將終止派發股息以資助 Disney + 打造內容。

4. 應材 Q4 營收創新高 估明年半導體設備投資強勁

半導體設備大廠應用材料 (AMAT-US) 公布 2020 會計年度第四季財報，營收創下單季新高且各項表現皆優於市場預期，應材表示今年疫情加速全球數位化使半導體需求強勁，預估這股動能將帶動晶圓代工、邏輯等半導體客戶的投資力道延續至明年，盤前上漲 2.01%。

應用材料第四季 EPS 報 1.25 美元，年增 56%。毛利率報 45.7%，營業利益為 13.3 億美元，占淨銷售額的 28.3%，淨利報 7.55 億美元。

應材執行長 Gary Dickerson 在電話會議中表示，受到半導體系統與伺服器需求強勁帶動，第四季營收創下歷史新高，隨著未來強大技術趨勢成形，應材在市場上獨一無二的角色將能加速客戶產品路線圖發展，並在終端市場上持續擁有優異表現。

Dickerson 表示，新冠肺炎突如其來明顯改變社會運作模式，全球對半導體的依賴前所未。資通訊產業受到企業與經濟數位轉型趨勢帶動，使半導體與晶圓廠的設備需求穩健成長，而晶圓代工與邏輯方面則受惠於先進製程客戶持續建廠，相關設備需求強勁成長，應材確信客戶的投資需求有望延續至 2021 年以後。

5. 思科財測報喜 預告企業與政府投資回升

思科 (CSCO-US) 公布 2021 會計年度第一季 (10/24 止) 財報，營收降幅和虧損皆小於市場預期，第二季財測優於分析師所料，表示隨著經濟緩慢復甦，企業和其他大型組織有望恢復網絡設備投資，盤前股價大漲 7.86%。

思科第一季營收年減 9%，包含第一季營收已連續四個季度下挫，不過，思科執行長 Chuck Robbins 於聲明中表示，隨著思科全力以赴應對新冠肺炎的衝擊，近期公司業務出現改善的跡象，思科也在 2021 財年有良好的開始。

Robbins 表示，由於思科主要提供企業、政府資料中心設備，因此當新冠肺炎爆發導致企業信心受影響時，企業減緩投資力道使思科受到明顯衝擊，但拜居家辦公趨勢之賜，企業的雲端服務支出增加。思科並任命 Scott Herren 擔任財務長，12 月 18 日起接替 Kelly Kramer 的職務。