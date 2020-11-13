拜登前副手、司法部長潛在人選：杜絕壟斷 該討論拆分谷歌！

被預測可能擔任拜登政府司法部長的明尼蘇達州參議員 Amy Klobuchar 讚揚司法部在近期對 Google (GOOGL-US) 的反壟斷訴訟中保留所謂的結構性補救措施，並且認為應該討論 Google 拆分的議題。

Klobuchar 週四 (12 日) 在美國律師協會秋季論壇的主題演講上說：「在這樣嚴重的壟斷行為中，重要的補救方法是在檯面上開始討論拆分。」

知情人士透露，Klobuchar 是目前已被主流媒體視為當選的拜登政權內的司法部長可能人選。Klobuchar 原是拜登副手人選，但今年初她自請退出並建議拜登挑選非裔女性，因為她與拜登同質性高，不利開拓票源。

拜登尚未宣布多數內閣成員，但在週三已確實宣布 Ron Klain 為白宮幕僚長。

但即使 Klobuchar 仍留在參議院，她也是科技公司不可忽視的力量，因為她是參議院反壟斷小組成員的最高民主黨成員，她常批判科技巨擘，並提出旨在強化反壟斷的立法。

如果民主黨在喬治亞州舉行的參議員決選中勝出，那麼 Klobuchar 就可以取得更多權力，參議院將分裂為 50 比 50，Klobuchar 與其他民主黨參議員更有機會推動方案或立法。

Klobuchar 表示，谷歌案是「重要的開端」，但各州檢察長可能會加入並擴大案件規格，該案很快就會由新上任的拜登政府負責。

她明確表示，國會應該要採取行動確保反壟斷執法強而有力。她提到，一些最高法院的案件已經難以勝訴，必須由議員立法。

「如果有人等著法院解決我們壟斷的問題，那可能真的要等很久，我們必須重新修訂法律，除了加強執法，我們別無選擇。」