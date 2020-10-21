開第一槍！美國司法部正式向Google提起反壟斷訴訟

歷經長達一年多的調查後，美國司法部週二 (20 日) 正式向科技巨頭 Google(GOOGL-US) 提起反壟斷訴訟，為近二十幾年來最重大的反壟斷訴訟。

多家外媒報導，美國司法部依據《謝爾曼反壟斷法》(Sherman Act) 第 2 條，以「非法利用優勢地位進行排他行為，以強化自身市場力量」為由起訴 Google，主要針對該公司在網路搜尋引擎和廣告業務上的非法壟斷行為。

根據美國現行法律，在市場中具有壟斷地位並不觸法，但當一家具市場優勢地位的公司，為了維護或擴張自身力量所進行的排他性行為則屬違法。

週二 (20 日) 提交的法庭文件顯示，除了司法部外，訴訟其他原告還包含美國阿肯色州、佛羅里達州、喬治亞州、德克薩斯州等 11 個州的檢察長。

司法部發布消息後，Google 發布聲明反控司法部的訴訟存在嚴重缺陷，稱「人們之所以選擇 Google，是因為他們選擇這樣做，而非因為被迫選擇或找不到替代品。」Google 預計稍晚發表完整聲明。

該項訴訟為 1998 年美國政府聯合各州共同起訴微軟 (Microsoft) 濫用壟斷地位權力以來，最嚴重的一起反壟斷訴訟，顯示出有別於以往對科技巨頭抱持的自由放任態度，美國政府立場已有了顯著轉變。

由於各州檢察長仍在對 Google 其他業務展開調查，市場預期未來可能出現更多訴訟，舉例來說，以德克薩斯州為首的州檢察長，將在 11 月向 Google 提出另一項針對數位廣告的訴訟。

對於其他科技巨頭來說，美國政府起訴 Google 一案可謂不祥之兆。多家媒體報導，美國商務部正持續對科技業進行大規模審查，並已就反壟斷事務對蘋果進行監督。

此外，美國聯邦貿易委員會 (Federal Trade Commission) 預計今年稍晚對臉書 (Facebook) 發起訴訟。