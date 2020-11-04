5大關鍵 選出不怕風浪的穩基金

市場大幅上漲或下跌的機率非常少（單日大漲大跌超過 2% 的機率只有 4.7%，MSCI 世界股市，2003/1/20 – 2020/10/26），因為市場 95.3% 的時間都處在溫和上漲和下跌（漲跌幅落於 2% 以內）。但千萬不要小看長期持有的力量，如果投資人掌握住每個漲跌 2% 內的天數，自 2003/1/20 以來報酬率可是高達 8 倍！那要如何才能選出值得長期持有的投資標的？

1. 單看績效不見得最好

有些人在挑選基金的時候，容易落入績效的圈套，績效固然是基金重要的衡量指標，但僅單看績效卻是十分危險的。下圖呈現了用績效選基金，跟直接長期持有全球股票的結果比較。假設投資人每年都選擇前一年績效表現最好的基金且持有一年，每年年底再更換成新的冠軍基金，投資將近 20 年的時間，此種策略僅有 13% 的報酬率，而長期持有全面分散的標的卻高達 182%。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，資料期間 2000/12/31 - 2020/9/30。指數 MSCI 全球股市指數。基金為台灣可銷售之所有基金主級別，每次更換基金交易成本假設為 1.5%，績效以美元計算。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

2. 檢視現有部位截長補短，多元分散很重要

首先要依照自己能承受的風險程度，來決定應該擁有多少的股債比例。選擇超過自身風險承受度的組合，容易被修正嚇出場或遇上股災就畢業。選擇低於自身風險承受度的組合，則是會遭遇無法達成投資目標的窘境。兩種情形都會讓長期投資規劃功虧一簣，因此，瞭解自己的風險承受度、決定資產配置規劃是投資的第一步。

資料來源：「鉅亨買基金」整理。

投資難以避免受到全球景氣、各國政策方向轉變等影響，但有些風險卻是早已經被驗證可以避免的。其中包含了單一國家、單一公司或產業的風險。所以達成長期投資目標的第二步是要能做到分散投資，建議透過全球股票、全球債券搭配第一步的資產配置，會是成功投資的完美起步。

3. 穩基金的關鍵四因子：成立時間、波動率、管理費、持股分散度

做長期投資規劃的時候，最好選擇已經成立一段時間的基金，因為歷史悠久的基金才有足夠的資料可以參照。而且，除了績效之外，也建議同時考慮波動度，夏普值就是綜合這兩大因素的最好指標。再來，基金的管理費用也相當重要，因為這些費用會每年從基金中扣取，長期投資時一定要選擇管理費相對低的基金，較有利長期投資。

以下就成立超過 10 年、基金投資標的超過 100 檔、管理費低於同類平均，且 3、5、10 年期夏普值均高於同類平均的長期投資好基金做了整理。這種方式篩選出來的基金，長期表現都相當不錯。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，資料截至 2020/9/30。篩選基金類別包含台灣可銷售之全球股票收益、全球靈活市值型股票、美元多元債券、美元債券 - 靈活策略、美元保守平衡型、美元穩健平衡型、美元積極平衡型、美元靈活平衡型、美元企業債、美元大型成長股、美元大型混合股、美元大型價值股類別，此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

市場雜音不減，選擇值得長期投資的基金最安心

挑選一個值得長期投資的配置組合，可以讓投資的路上更省心。儘管市場紛紛擾擾的消息從來沒有停止過，然而選對投資標的，就不需要提心吊膽。單純用績效來選擇基金，容易顧此失彼，建議可以從資產健全度和分散投資，做為長期投資規劃的第一步。接著用基金歷來表現搭配費用、波動度，來選出長期投資的好標的。

鉅亨精選基金

>> 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A2 美元

>> 貝萊德社會責任多元資產基金 Hedged A2 美元

>> 富達基金 - 美元債券基金

>> 摩根基金 - JPM 複合收益債券 (美元) - A 股 (累計)

>>PIMCO 美國股票增益基金 - E 級類別 (累積股份)

鉅亨投顧獨立經營管理

本資料僅供參考，「鉅亨買基金」已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，本公司無須負擔任何責任。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

各銷售機構備有基金公開說明書及投資人須知，歡迎索取。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用），已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。

投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。投資人應審慎評估，該等基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

投資於 Rule 144A 債券，境內高收益債券基金最高可投資基金總資產 30%; 境內以投資新興市場國家為主之債券型基金及平衡型基金最高可投資基金總資產 15%; 境外高收益債券基金可能有部分投資於美國 Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。

不動產證券化型基金得投資於高收益債券，其投資總金額不得超過基金淨資產價值之 30％。

投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。

基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。

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