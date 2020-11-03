選舉勝負很重要？美股就該這樣買

美國總統大選將於美國時間 11 月 3 日正式拉開序幕，民主黨與共和黨各自加足馬力催票下，誰輸誰贏還很難判定。但從二戰後的歷屆美國總統大選與之後股市表現來看，美股短期可能被輸贏所左右，但投資時間若拉長至兩年，無論是民主黨成功變天或是共和黨連任，都對股市表現影響不大。趁早買入並至少持有兩年，才是上策。

1. 美股選後短期震盪，長期上漲

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，採標普 500 指數，資料期間: 1948-2020。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

從 1948 年以來，美國共經歷過 18 次總統大選。選舉結束後，短期內股市多呈現震盪，一週與一個月後美國股市平均下跌 1.2% 與微幅上漲 0.3%，上漲機率分別為 38.9% 與 61.1%。但時間若拉長至選後一年或兩年，平均漲幅升高至 9.8% 與 21.0%，平均上漲機率分別為 66.7% 與 83.3%。與其期待押對寶，股市能夠短期內狂飆，不如早早做好買進並持有兩年的心理準備，更容易有好的報酬。

2. 誰輸誰贏關係不大，長期報酬殊途同歸

很多人不敢買進美股的原因，來自於不知道誰會贏得總統寶座，認為猜錯贏家可能會為績效帶來負面影響。但誰輸誰贏真的對美股有影響嗎？從二戰後的選舉與股市表現來看，若是民主黨勝選且前任總統為共和黨的情形下，美國股市未來一週與一個月平均下跌 3.1% 與 2.3%，低於共和黨成功連任下的上漲 0% 與 1.6%。執政黨轉變帶來的政策不確定性，短期內確實可能打壓美國股市。但時間若拉長至選後兩年，民主黨成功變天與共和黨連任的情況下，美國平均報酬率分別為 15.6% 與 18.1%，兩者差距不大。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，採標普 500 指數，資料期間: 1948-2020。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

3. 選後兩年大漲機率遠高於下跌機率

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，採標普 500 指數，資料期間: 1948-2020。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

潛在報酬高是另一個該趁早買入美國股市的理由。二戰後的 18 次美國總統大選中，選後兩年美國股市出現下跌次數只有 3 次，下跌幅度超過 30% 更只有一次。相較於較低的極端下跌機率，美國股市更容易迎來極端上漲的情況，有 5 次上漲幅度高於 45%（最佳表現為 64.22%，另外還有三次漲幅在 50% 左右）。考量到今年才剛經歷過經濟衰退與股市大跌，未來兩年進一步下跌機率較低，長期持有的潛在漲幅值得期待。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

選舉勝負重要性不如想像，別低估美股長期表現

從歷史數據來看，美國總統選舉結果對短期股市表現有影響，但長期而言，美股表現都很優異。隨著選舉結束，建議重新提高美國股市佔資產配置比重，並耐心持有等待新一輪刺激政策出爐。

鉅亨精選基金

>> 摩根基金 - JPM 美國企業成長 (美元)-A 股 (累計)

>> 摩根士丹利美國增長基金 A

>> 瑞銀 (盧森堡) 美國小型股票基金 (美元)

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