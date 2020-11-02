這些ETF超吸金 美國10大熱門ETF排行榜。

美股 ETF 是很多投資新手開始投資第一個會考慮購買的商品，也是懶人投資的首選。個股投資需要花費許多時間研究股票，投資 ETF 創造被動收入可以有效分散投資風險，節省下許多研究時間。目前美國發行高達 2365 檔 ETF，共分為股票、債券、房地產、黃金、原物料等五大類 ETF，建議投資人以資產規模高者為首選，其在市場上具備較高流動性，交易更為活絡。

依照 9/30 資產規模來排行前十名，依序為 SPDR 標普 500 指數 ETF (SPY)、iShares 核心標普 500 指數 ETF (IVV)、Vanguard 整體股市 ETF (VTI)、Vanguard 標普 500 指數 ETF (VOO)、Invesco 納斯達克 100 指數 ETF (QQQ)、iShares 美國核心綜合債券 ETF(AGG)、SPDR 黃金 ETF(GLD)、Vanguard FTSE 成熟市場 ETF(VEA)、iShares MSCI 核心歐澳遠東 ETF(IEFA)、Vanguard 總體債券市場 ETF(BND) 等十檔，前十大 ETF 在市場上都有較高流動性。

類別一：追蹤美國股市標普 500 的 ETF

根據資產規模前五名中，多檔以追蹤美國股市標普 500 指數的 ETF 為主，分別為 SPDR 標普 500 指數 ETF (SPY)、iShares 核心標普 500 指數 ETF (IVV)、Vanguard 標普 500 指數 ETF(VOO)。標普 500 指數選入美國 500 家企業作為成分股，由於是指數，所以成分股會定期更換，降低投資人的主動管理風險。SPY、IVV、VOO 同樣都是追蹤標普 500 指數，這三檔 ETF 主要差異不大，但 IVV 和 VOO 在管理費用上更具優勢，管理費用上 SPY 為 0.09%、VOO 為 0.03%、IVV 為 0.03%，可以看出這三檔 ETF 在管理費用上的差異。

類別二：追蹤美國整體市場的 ETF

標普 500 指數只涵蓋了大型股，而 Vanguard 整體股市 ETF(VTI) 則涵蓋範圍更大的全美國市場，除了大型股以外也涵蓋了中小型股。如果投資人想利用單一標的輕鬆投資美國整體市場，上述標的都會是不錯的選擇。而 Invesco 納斯達克 100 指數 ETF(QQQ)，此檔則是追蹤熱門科技股的股票指數，持股比重最高的是蘋果、亞馬遜、微軟等熱門科技龍頭公司，前 10 大持股即占整個 ETF 權重約 58%，算是持股相當集中的一檔 ETF，提供給對科技股有興趣的投資人參考。

類別三：追蹤美國債券指數的 ETF

十大熱門排名中也包括了美股核心綜合債券指數相關的 ETF，像是 iShares 美國核心綜合債券 ETF(AGG) 和 Vanguard 總體債券市場 ETF (BND)，這兩檔都是追求彭博巴克萊美國綜合債券指數，屬於股債平衡的利器債券 ETF。

類別四：追蹤已開發市場的 ETF

另外，像是 Vanguard FTSE 成熟市場 ETF(VEA) 和 iShares MSCI 核心歐澳遠東 ETF(IEFA)，兩者都是投資美國以外的已開發市場，但 VEA 和 IEFA 相比，VEA 囊括了加拿大，屬於較完整的美國以外已開發市場，VEA 投資配置上包含雀巢公司、三星電子、ASML 等全球頂尖企業，投資者只花小錢就能投資這些全球一流企業，和國際企業優質績效一同成長。 對於想要存美股 ETF 入門的投資人，可以先從資產規模前幾大的開始研究，隨著雙 11 購物旺季到來，據消息，永豐金證券近期推出存美股「超嗨優惠」，存美股手續費為 0.3%，最低手續費收取 1 元，以近期美金換算，等於不用萬元台幣就能划算輕鬆存股！

美股 ETF 入手，輕鬆開啟美股投資的第一步！

以上就是關於美國十大熱門 ETF 排行榜介紹，投資人如果一開始如何選美股個股不太熟悉，可以先從美股 ETF 入手，從小錢滾大錢，輕鬆開啟美股投資的第一步！

永豐金證券今年 7 月重磅推出豐存股美股平台，投資人不用另外下載 APP，只要直接透過手機、平板或電腦連線豐存股網站，透過 3 步驟選定商品、設定買進日期與股數，就能完成存股投資。讓我們來看看豐存股平台的優勢吧！

>> 領取美股秘笈，「定期存美股」無痛學習從這裡開始！

>> 前往豐存股

>> 立即開戶 GO！